Un ottimo esordio a “Sognando… Ballando con le stelle” per la coppia formata da Janiya Mami e Pasquale La Rocca. Il programma, ideato da Milly Carlucci, ha come obiettivo quello di decidere chi tra i concorrenti, già professionisti nel mondo della danza, potrà diventare il nuovo maestro di “Ballando con le stelle”, lo show che da tanti anni ormai fa compagnia agli italiani il sabato sera su Rai 1. Dunque un pre-programma che deciderà proprio chi entrerà a far parte del corpo dei professioni. Ci riuscirà Janiya Mami? Dipende dalle sue prestazioni in coppia con Pasquale La Rocca, già professore da diversi anni.

Qualche mese fa lo abbiamo visto in coppia con Federica Pellegrini (dopo un percorso travagliato della ex nuotatrice): in quel caso è arrivato secondo. Ora Pasquale punta al primo posto per permettere alla sua compagnia di gara di vincere il programma e dunque diventare la maestra di “Ballando con le stelle“. Ma come è andato l’esordio nel programma di Janiya Mami e Pasquale La Rocca nella prima puntata? Andiamo a scoprire come è stato il loro debutto.

Janiya Mami e Pasquale La Rocca, esordio da applausi e primo posto

Janiya Mami e Pasquale La Rocca hanno ottenuto ottimi riscontri nel corso della prima puntata di “Sognando… Ballando con le stelle”. La ballerina kazaka, accoppiata con il maestro del programma di Milly Carlucci, ha conquistato tutti con un valzer seducente, anche grazie ovviamente alla bravura del compagno di pista. I due sono riusciti a convincere persino Guillermo Mariotto, implacabile nella prima puntata: hanno così collezionato 50 punti. Punti che hanno permesso ai due di essere primi nella classifica della giuria tecnica. Anche i social sono rimasti incantati dalla loro bravura. “Mix di sensualità e classe” scrivono alcuni utenti. Insomma, i due hanno conquistato tutti e proveranno a fare lo stesso anche stasera, nella seconda puntata.

