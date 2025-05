Janiya Mami, Sognando Ballando con le Stelle 2025: la corsa verso la finale continua…

Janiya Mami pensa in grande a Sognando Ballando con le Stelle 2025. Dopo la brillante esibizione nella seconda puntata del programma, la giovane danzatrice vuole andare a caccia di conferme. Non è stato facile per Janiya, reduce da settimane molto complicate anche a causa di problemi familiari che l’avevano quasi spinta a considerare l’abbandono del programma. Il padre, infatti, è finito in rianimazione in un ospedale in Kazakistan, dopo un malore improvviso che ha inevitabilmente turbato la quiete della ballerina.

La settimana scorsa però Janiya Mami si è aperta su questa questione, raccontando sinceramente tutte le sue preoccupazioni e confidando l’idea di lasciare il talent. La svolta, quasi per magia, è arrivata praticamente quando aveva preso la decisione di andarsene: il papà è uscito dalla rianimazione e finalmente sembra fuori pericolo.

Janiya Mami più serena dopo i miglioramenti di salute del papà: è arrivata la svolta?

Con un peso sul cuore più leggero, Janiya Mami si è definitivamente sbloccata e infatti ha regalato una performance eccellente al pubblico di Sognando Ballando con le Stelle. Con la mente leggermente più sgombra potrà farsi strada in queste puntate che restano, con la consapevolezza di poter davvero puntare in alto. La giuria si è ricreduta sul suo conto e tutti i componenti ne hanno apprezzato la determinazione e la resilienza.

Qualche appunto, ad onor del vero, è comunque arrivato da parte di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma evidentemente ci ha pensato il pubblico a casa a compensare eventuali mancanze, dato che la ballerina kazaka si è assicurata il pass per la semifinale. Dunque questa sera, venerdì 23 maggio, si ricomincia: una nuova sfida attende Janiya e Pasquale la Rocca. Come se la caveranno?

