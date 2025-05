Tutto pronto per la prima di “Sognando Ballando con le Stelle“, lo speciale condotto da Milly Carlucci che vede tra le protagoniste Janiya Mami. La giovane ballerina è pronta a scendere sulla pista da ballo del talent pensato per celebrare i 20 anni del dance show più seguito ed amato del piccolo schermo. Non solo, durante le puntate di Sognando Ballando con le Stelle ci sarà anche spazio per premiare il vincitore che avrà diritto a partecipare come nuovo maestro all’edizione autunnale dello show.

Tra le candidate c’è appunto Janiya Mami che partecipa alla gara con il maestro professionista Pasquale La Rocca. Sui social la coppia ha già fatto il pieno di like, con la ballerina che ha ricevuto un sacco di apprezzamenti e commenti positivi da parte degli utenti e dagli ammiratori. Sul fronte della vita privata, a proposito, non si hanno moltissime informazioni, questo perché la ballerina è sempre stata piuttosto riservata in questi mesi, dunque non sappiamo se sia fidanzata o meno.

Janiya Mami, la ballerina in coppia con Pasquale la Rocca strega i fan di Sognando Ballando con le Stelle 2025

Neanche a dirlo i commenti dei fan sono a dir poco entusiasti. “Che coppia!”, scrive un utente sotto il post Instagram, facendo eco a decine di commenti positivi. Dunque tra i futuri protagonisti di Ballando con le Stelle c’è la promettente Janiya Mami che sui social ha condiviso, passo dopo passo, la sua corsa verso il programma di successo di Raiuno.

“Per me è una grande sfida”, ha scritto Janiya nei giorni scorsi, nella sfida con Valentina. Janiya Mami ora ambisce a compiere un ulteriore salto di qualità e può farlo al fianco di Pasquale la Rocca, nella sfida serale di Sognando Ballando con le Stelle. Solo così potrà coltivare la speranza di realizzare il sogno di arrivare a Ballando con le Stelle!

