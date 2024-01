Jannik Sinner a Sanremo 2024? È bufera, Fiorello difende Amadeus: “È normale”/ “Perché Federtennis è delusa?”

Fiorello a Viva Rai 2 difende a spada tratta Amadeus: “Polemica Jannik Sinner? Incomprensibile”

Nella puntata di oggi di Viva Rai2, Fiorello è intervenuto sulle recenti polemiche su Jannik Sinner a Sanremo 2024. Per fare un breve riepilogo dopo la vittoria inaspettata e trionfale del giovanissimo tennista Amadeus, pubblicamente, lo ha invitato al Festival di Sanremo 2024 con un video postato sui suoi social e trasmesso dal Tg1 e tanto è bastato a scatenare un dura reazione della Federtennis che, attraverso le parole del Presidente Angelo Binaghi, ha acceso la polemica: “Se Jannik andasse a Sanremo sarebbe una delusione, ne sarei meravigliato; tutti andrebbero, ma lui è diverso.”

Le dichiarazioni di Binaghi hanno scatenato polemiche e bufere su Amadeus ed il Festival di Sanremo 2024 ed adesso è arrivata la replica di Fiorello, che ha difeso a spada tratta l’amico fraterno: “Una cosa apparentemente normale come invitare un grandissimo sportivo a Sanremo è diventata una polemica, divisiva tutti divisi…” E sulla ‘delusione’ della Presidente della Federtennis, lo showman ha aggiunto: “Deluso lei sarebbe dovuto essere, caso mai se io andassi a Wimbledon, quella si che è una polemica giusta.”

Jannik Sinner non sarà al Festival di Sanremo 2024, Fiorello: “Bravo Amadeus a toglierlo dall’imbarazzo”

Nonostante manchino pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2024, quest’anno a differenza delle altre edizioni ci sono state poche polemiche e per questo oggi a Viva Rai2, Fiorello dopo la bufera per l’invito di Jannik Sinner a Sanremo, con la sua nota ironia, ha punzecchiato Amadeus: “È tornato Swiffer! Perchè lui le polemiche le attira [] E finalmente è riuscito pagine e pagine di giornali con la polemica e la colpa è solo di Sinner: non dovevi vincere. Ho pensato che Sinner è talmente un bravo ragazzo che non vuole andare a Wimbledon per non rovinare l’erba.”

Facendosi serio, invece, Fiorello ha difeso il conduttore del Festival di Sanremo 2024 Amadeus: “Amadeus, invece, è stato bravo perché ha tolto dall’imbarazzo il bravissimo e grandissimo Sinner.” Infatti il conduttore ravvennate dopo il putiferio scatenato dal suo invito al campione ha fatto un passo indietro ed è tornato a rivolgersi a lui pubblicamente: “Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il desiderio di milioni e milioni di italiani. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò.”











