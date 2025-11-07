Jannik Sinner attaccato dagli Schutezn altoatesini di essere troppo italiano

Jannik Sinner, l’attacco degli Schutzen altoatesini

Il questi giorni il mondo del tennis e dei suoi appassionati aspetta di vedere l’inizio delle ATP Finals di Torino dove dove si scontreranno i migliori atleti del circuito e ovviamente anche i primi due del Ranking, lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’italiano Jannik Sinner che vuole tornare ad essere il numero uno indiscusso. L’atleta italiano però in questi giorni ha dovuto far fronte a diverse critiche e attacchi diretti, dopo quelli ricevuti per il rifiuto alla partecipazione alla Coppa Davis con la selezione azzurra, ovvero quelli ricevuti dall’associazione degli Schutzen tirolesi.

Il gruppo che si ispira alle tradizioni altoatesine e in particolare ai tipici gruppi di bersaglieri tirolesi, nati per la difesa del territorio, hanno infatti scritto una lettera aperta al più forte tennista italiano accusandolo e criticandolo per le dichiarazioni fatte nelle quali si diceva fiero di essere nato in Italia. Gli Schutzen hanno commentato le parole di Sinner dicendosi feriti per questo attacco nei confronti del patriottismo verso la loro terra, l’Alto Adige, e verso l’Austria che per decenni ha lottato per garantire ai sudtirolesi diritti sul piano politico, culturale e diplomatico.

La reazione di Jannik Sinner e dei social alle accuse

Questo attacco diretto nei confronti di Jannik Sinner è l’ultimo della sua carriera che nei primi anni dei suoi successi ha visto l’enorme astio dei tifosi italiani che lo attaccavano per il motivo opposto, ovvero l’essere troppo poco italiano e poco rappresentativo della cultura del nostro paese. Come è ovvio l’atleta azzurro non ha risposto alle critiche degli Schutzen, e non lo farà nel prossimo futuro, essendo che queste si basano su delle dichiarazioni prese e strappate da un discorso più ampio nel quale il tennista spiegava il motivo della sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis.

Come era prevedibile la notizia di questo attacco ha portato a numerose reazioni sui social che però sono sempre schierate dalla parte del tennista, c’è infatti chi gli ha scritto per fargli sentire il suo supporto e la sua stima come atleta, consigliandogli di pensare solo a giocare a tennis. C’è poi chi se l’è presa direttamente con il gruppo degli Schutzen attaccandoli per le dure parole utilizzate e invitandoli a lasciare il nostro paese se non si sentono rappresentati dalla nostra cultura e se non vogliono farne parte, ma di non prendersela con il tennista più forte del mondo.