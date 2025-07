SINNER NUMERO 1 ATP SE PERDE CONTRO ALCARAZ?

Jannik Sinner numero 1 Atp anche dopo la finale di Wimbledon 2025? La domanda naturalmente è d’obbligo: oggi a Londra avremo la riedizione della straordinaria finale del Roland Garros tra il nostro altoatesino e Carlos Alcaraz, ovviamente nella speranza di una rivincita da parte di Sinner.

I due giocatori sono anche primo e secondo nel ranking Atp, dunque in competizione diretta per la vetta della classifica mondiale: tuttavia bisogna dire, e questo lo sapevamo, che anche in caso di sconfitta la situazione non cambierebbe, perché Sinner continuerebbe a essere il numero 1 anche domani.

Il motivo lo abbiamo spiegato: il ranking Atp viene formulato sulla differenza tra i risultati dell’anno precedente e quelli attuali, all’interno dello stesso torneo. È facile il calcolo con Alcaraz: avendo vinto Wimbledon lo scorso anno, se lo spagnolo dovesse replicare il titolo – e sarebbe il terzo consecutivo – avrebbe un guadagno di zero punti, pareggiando l’esito del 2024.

Sinner invece nella scorsa edizione era stato eliminato ai quarti: già con la semifinale aveva guadagnato punti, lo ha fatto ulteriormente arrivando in finale (la sua prima a Londra) e dunque con il titolo in mano avrebbe un ulteriore slancio sul grande rivale.

LA SITUAZIONE DI SINNER NEL RANKING ATP

Sinner numero 1 Atp, lo resterà e potrebbe allungare: attualmente l’azzurro ha 11330 punti contro gli 8600 di Alcaraz, un vantaggio davvero importante. Se Jannik dovesse vincere Wimbledon 2025, arriverebbe a 12030 punti: il suo margine sullo spagnolo salirebbe così a 3430 punti, mettendolo al riparo anche nei tornei seguenti in cui Sinner dovrà difendere qualche punto in più rispetto ad Alcaraz, ma questo lo vedremo poi in corso d’opera. In caso di sconfitta? Sinner resterebbe ovviamente a 11330 punti, mentre il suo avversario si porterebbe a 9300.

Qui allora il distacco sarebbe di 2030 punti, quasi quello che Alcaraz ha nei confronti del numero 3 Alexander Zverev (2290). Possiamo anche dire che il distacco sembra ampio e lo è davvero, ma anche un singolo torneo può cambiare parecchio almeno nello scarto tra un giocatore e l’altro; lo sa bene ad esempio Flavio Cobolli, che grazie alla sua straordinaria corsa fino ai quarti di Wimbledon 2025 si è portato per la prima volta in carriera nella Top 20 (da domani sarà numero 19), mentre Lorenzo Sonego avendo raggiunto gli ottavi è risalito fino al numero 40. Oggi però ancora una volta sarà una questione privata, anche nel ranking Atp, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.