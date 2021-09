Jannik Sinner batte Egor Gerasimov in 2 set/ L’azzurro vola ai quarti dell’ATP Sofia

Buona la prima per Jannik Sinner, che ha battuto Egor Gerasimov all’esordio nell’ATP Sofia. All’azzurro sono stati sufficienti soltanto due set per volare ai quarti, dove lo attende l’australiano James Duckworth, che ha eliminato Benoit Paire. L’obiettivo del classe ’01 è quello di difendere il titolo.

Jannik Sinner vince Atp 500 Washington/ 15° nel ranking: "Voglio solo migliorare"

Jannis Sinner è arrivato a Sofia da favorito, dato che è anche testa di serie numero uno del torneo. Lo scorso anno aveva battuto in finale – divenendo il più giovane (19 anni, due mesi e 29 giorni) dei 26 tennisti italiani ad aver conquistato un titolo ATP nell’era Open – Vasek Pospisil, che a questo giro non arriverà alle battute finali. Il canadese, infatti, è stato eliminato a primo turno proprio da Egor Gerasimov, che nelle scorse ore è stato battuto dall’azzurro. “Sono soddisfatto del mio match. Nel primo set ho giocato bene, nel secondo mi sono distratto un po’ in un paio di punti, però nel tie break sono stato bravo a chiudere”, ha detto il campione in carica.

Jannik Sinner rinuncia alle Olimpiadi/ Lorenzo Musetti al suo posto a Tokyo 2020

Jannik Sinner batte Egor Gerasimov in 2 set: la cronaca del match

Tutto facile all’esordio dell’ATP Sofia per Jannik Sinner, che batte Egor Gerasimov e vola ai quarti. Il primo set è stato controllato senza alcuna difficoltà dall’italiano: si è chiuso sul 6-2. L’avvio non è dei migliori, dato che concede tre palle break all’avversario, ma riesce ad annullarne due mentre nella terza è proprio quest’ultimo a sprecare. Il bielorusso, complici gli errori, va in difficoltà e subisce i colpi della promessa azzurra, che prende un notevole vantaggio.

Il secondo set, conclusosi sul punteggio di 7-6, invece, è stato decisamente più equilibrato, con Jannik Sinner che soffre soprattutto nel terzo game, vedendosi annullate diverse palle break. Anche Egor Gerasimov commette qualche errore, ma nel nono game riesce addirittura a prendere il vantaggio per 5-6, per poi però non sfruttare il set point e farsi nuovamente ribaltare. L’italiano non evita il tie break, ma vola ai quali ugualmente.

Jannik Sinner verso Wimbledon/ "Lavoro costante e rispetto per tutti, le mie regole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA