JANNIK SINNER CAMBIA LO STAFF: FUORI MARCO PANICHI E ULISES BADIO

Cambiamenti drastici nello staff di Jannik Sinner, con effetto immediato perché il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio non seguiranno il numero 1 del Mondo nel torneo di Wimbledon 2025, che per l’altoatesino inizierà con il derby italiano contro Luca Nardi al primo turno.

La notizia fa rumore, sia perché arriva a ridosso del torneo più importante dell’anno nel mondo del tennis, sia perché Marco Panichi e Ulises Badio erano aggiunte recenti al team di Jannik Sinner, arrivati dopo gli addii di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi dovuti al caso Clostebol.

Le figure chiave nello staff di Jannik Sinner restano ovviamente Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ma logicamente anche il preparatore atletico e il fisioterapista sono due elementi essenziali, specie in vista di due settimane nelle quali Jannik Sinner punta a giocare sull’erba di Londra sette partite, tutte al meglio di cinque set.

Marco Panichi e Ulises Badio hanno già salutato il team e sono state confermate le voci, con Sky Sport che ne ha dato l’ufficialità di fatto. Domani a Wimbledon sarà il Media Day e certamente Jannik Sinner darà spiegazioni più precise sulle motivazioni della separazione da ben due membri dello staff.

JANNIK SINNER CAMBIA LO STAFF: CHI SARANNO I NUOVI COLLABORATORI?

Scatta quindi un campanello d’allarme, a maggior ragione dopo la sconfitta al secondo turno del torneo tedesco di Halle contro il kazako Alexander Bublik. La stagione sull’erba di Jannik Sinner è stata di conseguenza brevissima e ha sollevato dubbi, ora naturalmente sarà il Championship ad emettere il verdetto che conta, ma il tennista numero 1 del mondo dovrà affrontare Wimbledon 2025 con uno staff che evidentemente sarà rimaneggiato in due figure di notevole importanza.

Come detto, Marco Panichi e Ulises Badio erano due aggiunte recenti, arrivati dopo il caso Clostebol. I due avevano già lavorato insieme in precedenza, seguendo per anni Novak Djokovic, che invece in vista a Londra si affiderà a Dalibor Sirola come preparatore e Claudio Zimaglia come fisioterapista. La curiosità però riguarda soprattutto i nomi dei sostituti di Panichi e Badio: di certo c’è Andrea Cipolla, osteopata che ha già collaborato spesso con il team Sinner. La separazione sarebbe frutto di un’intervista rilasciata da Panichi che non sarebbe piaciuta all’entourage dell’altoatesino.