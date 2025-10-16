Chi è la fidanzata di Jannik Sinner? Nelle ultime settimane sono spuntati numerosi indizi sulla modella Laila Hasanovic, è lei la fiamma del tennista?

Jannik Sinner, chi è la fidanzata? Il gossip su Brooks Nader

Jannik Sinner torna protagonista questa sera, giovedì 16 ottobre 2025, con la semifinale contro Novak Djokovic in programma non prima delle ore 20.00 e valevole per il torneo Six Kings Slam in scena in Arabia Saudita. Riflettori nuovamente puntati sul tennista italiano, pronto a regalare una possibile nuova gioia al suo pubblico, mentre i più curiosi si domandano quale sia la sua attuale situazione sentimentale.

Jannik Sinner ha una fidanzata? Archiviata ufficialmente la relazione con l’ex Anna Kalinskaya, negli ultimi mesi il tennista è spesso finito al centro del gossip e a lui sono stati accostati diversi flirt, veri o presunti tali. Si è infatti parlato di Brooks Nader, modella di 28anni originaria della Louisiana considerata un’icona in America anche nel ruolo di influencer.

Ad accendere il gossip è stato il settimanale Chi, che ha riportato la notizia secondo cui le sorelle della modella, in una diretta su Radio Page Six, si sarebbero sbilanciate spiegando che tra i pretendenti di Brooke c’è colui il cui ‘nome fa rima con winner’, lasciando dunque poco spazio all’immaginazione.

Jannik Sinner e la presunta fidanzata Laila Hasanovic: tutti gli indizi

In merito alla sua vita privata, Jannik Sinner è sempre stato piuttosto riservato e, per questo motivo, non è mai realmente intervenuto in prima persona per confermare o smentire i chiacchiericci che spopolano sul suo conto. Il gossip però lo catapulta sempre sotto i riflettori e, oltre a Brooks Nader, da tempo si parla di una relazione sentimentale con la modella danese Laila Hasanovic, classe 2000.

I due sono stati spesso pizzicati insieme, come a Wimbledon e al Roland Garros, e il tennista sarebbe stato addirittura beccato con l’immagine della presunta fidanzata sullo sfondo del suo telefonino. Più di recente, invece, i due avrebbero trascorso qualche momento d’intimità in un ristorante giapponese a New York, con la modella che sarebbe stata pizzicata con un vistoso anello.

In molti hanno dunque subito pensato ad un fidanzamento, ma al momento da parte loro tutto tace e ancora nulla è stato ufficializzato…