Laila Hasanovic e la storia d'amore con Sinner: chi è la fidanzata del campione di tennis, carriera e vita privata

Jannik Sinner sta vivendo un momento d’oro non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Da mesi, infatti, sembra fare coppia fissa con Laila Hasanovic. Dopo settimane di indiscrezioni, i due sono usciti allo scoperto durante l’estate, quando la modella danese è stata avvistata al fianco del tennista in più occasioni, da Copenaghen fino a Roma, per poi seguirlo ai tornei più importanti come Roland Garros e Wimbledon. Il loro legame è poi diventato ufficiale quando lo stesso Sinner, poco prima degli US Open, ha ammesso pubblicamente: “Sì, sono innamorato“. Ma, chi è esattamente Laila?

DIRETTA/ Sinner Zverev (risultato 0-0) video streaming tv: siamo in campo! (Atp Finals 2025, 12 novembre)

La giovane ha 25 anni, è nata in Danimarca ma ha origini bosniache ed è una modella affermata con oltre 400mila follower su Instagram. Prima di conoscere Jannik, aveva fatto parlare di sé anche per le relazioni con il calciatore Jonas Wind e con Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota di Formula 1. Inoltre, prima, sognava di diventare giornalista, oltre a gestire un canale YouTube e un vlog di lifestyle, che ha poi lasciato per dedicarsi al mondo della moda.

Chi sono Hanspeter e Siglinde, i genitori di Jannik Sinner/ “Non mi hanno mai messo sotto pressione”

Jannik Sinner e la fidanzata Laila: gli ultimi aggiornamenti

Proprio in questi giorni, Laila Hasanovic ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno con una mini vacanza in Alto Adige, regione di Jannik. La modella ha condiviso su Instagram alcuni scatti mozzafiato da una struttura a cinque stelle a Sant’Andrea, vicino Bressanone, ai piedi della Plose, scrivendo: “Fuggita tra i monti, una vista di cui non mi stancherò mai“. Laila ha mostrato ai fan la sua giornata di relax, trascorsa probabilmente in compagnia della madre, Emma, e lontana dal suo fidanzato, impegnato a Torino per le ATP Finals. L’assenza di Jannik non è passata inosservata, ma era inevitabile considerando il calendario serrato del tennista.