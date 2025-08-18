Jannik Sinner, chi sono i genitori del tennista: la famiglia del campione

Oggi, 18 agosto, Jannik Sinner sfiderà ancora una volta Carlos Alcaraz, nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Sugli spalti, come spesso accade, potrebbero esserci di nuovo i suoi genitori, che seguono con passione le partite del figlio. Ma chi sono davvero la mamma e il papà del campione azzurro? Ma, facciamo un passo indietro. Sinner è nato il 16 agosto 2001 a San Candido, in provincia di Bolzano, da Hanspeter (o Johann) Sinner e Siglinde Sinner. La famiglia, originaria dell’Alto Adige, ha sempre parlato il tedesco come lingua madre, e solo in seguito Jannik ha perfezionato l’italiano.

Hanspeter è nato e cresciuto in Alto Adige e lavora come cuoco. Nel corso della sua carriera, si è dedicato particolarmente al suo rifugio Fischerhütte, che si trova a Sesto (Bolzano), il paesino di montagna dove Jannik è nato e cresciuto. Anche sua moglie, Siglinde, ha lavorato al rifugio come cameriera. Nonostante il successo del figlio, i due hanno sempre preferito restare in disparte e ancora oggi vivono a Sesto.

Jannik Sinner: il rapporto con la sua famiglia

Fin da bambino, Jannik Sinner non era solo appassionato di tennis, ma anche un vero talento sugli sci. Difatti, a 8 anni riuscì persino a vincere un Campionato Italiano di slalom gigante nella sua categoria. Poi, però, decise di cambiare strada e concentrarsi sul tennis, trovando subito l’appoggio dei genitori. A soli 13 anni prese una decisione che avrebbe cambiato la sua vita, trasferendosi a Bordighera, in Liguria, per allenarsi con Riccardo Piatti. Inoltre, Sinner ha anche un fratello maggiore, Marc, adottato dai genitori qualche anno prima della sua nascita.