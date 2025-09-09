Jannik Sinner pronto a fare il grande passo con la fidanzata Laila Hasanovic? Il gossip

Dopo la recente sconfitta agli US Open, dove è stato battuto dall’eterno rivale Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha scelto di concedersi un momento d’intimità con la nuova fidanzata, Laila Hasanovic. Difatti, i due hanno trascorso una serata romantica a New York nel celebre ristorante giapponese Nobu, un locale molto frequentato dalle star internazionali. Una cena tra sorrisi e sguardi complici, che ha subito catturato l’attenzione dei paparazzi, che li hanno immortalati insieme. Ma, a far chiacchierare è stato soprattutto un dettaglio della modella danese.

Difatti, pare che al dito di Laila brillasse un anello, che ha scatenato subito il gossip. In pochi minuti, i social sono esplosi, con tanti che si sono chiesti se si trattasse di un semplice gioiello o di un segno di un passo più importante. Addirittura c’è chi, scherzando ma non troppo, ha ipotizzato che dopo l’amarezza per la sconfitta in campo, Sinner abbia voluto “rifarsi” sul piano personale, approfittando del momento per fare una proposta speciale a Laila. Un’ipotesi che nasce anche dalle parole dello stesso tennista, che non ha nascosto quanto sia innamorato della sua compagna.

Jannik Sinner si sposa? Cos’è successo dopo gli US Open

Ad ogni modo, bisogna sottolineare che né Jannik Sinner né la fidanzata Laila Hasanovic hanno confermato alcuna proposta, e non ci sono indizi ufficiali che facciano pensare ad un fidanzamento imminente. Difatti, potrebbe trattarsi semplicemente di un accessorio scelto per l’occasione, ma è bastato quel luccichio per accendere la curiosità del pubblico. Sui social, i fan si sono divisi: da una parte chi sogna già le nozze, dall’altra c’è invece chi crede che sia ancora troppo presto per un passo così importante. Difatti, i due sono legati da relativamente poco tempo, considerando che, fino ad alcuni mesi fa, il tennista era ancora in una relazione con Anna Kalinskaya.