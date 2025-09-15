Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonisti di un triangolo d’amore? I rumor coinvolgono la top model Brooks Nader.

Il mondo del tennis vive di faide sportive; da Borg e Panatta, a Federer e Nadal. Oggi, che si tratti di terra rossa o di erba, poco cambia: il dualismo d’oro vede protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Proprio lo spagnolo è reduce dall’ennesimo trionfo agli US Opens 2025 che lo ha portato all primo posto della classifica ATP, prima comandata per diversi mesi proprio dal nostro Jannik. Ora, con il gossip che cerca sempre di metterci lo zampino, l’ultima curiosità che sta intrattenendo gli appassionati riguarda però un fattore lontano dal rettangolo di gioco. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonisti di un ‘triangolo’ sentimentale? Così si vocifera e il nome in questione – come racconta Chi Magazine – sarebbe quello della top model Brooks Nader.

Brooks Nader, voci di flirt che rimbalzano tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: ‘triangolo’ in corso?

Brooks Nader ‘divisa’ tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Un triangolo sentimentale che sta infiammando gli appassionati di gossip ma che sembra essere privo di conferme effettive o concrete. Tutto sarebbe nato, come già accaduto in precedenza, da un presunto indizio lanciato da Grace Ann, sorella della top model. Un commento sui social – come racconta Chi Magazine – che avrebbe alimentato le voci di un flirt di Brooks Nader con Carlos Alcaraz; ma non era stata accostata a Jannik Sinner proprio qualche giorno fa? La risposta è sì, anche se il talento italiano continua a mostrarsi al fianco di Laila Hasanovic, fidanzata ufficiale.

Ma quindi, cosa c’è di vero? Brooks Nader – sempre tramite battute sibilline sui social – era stata accostata anche a Jannik Sinner ancor prima delle voci su un possibile flirt con Carlos Alcaraz. Siamo forse ben lontani da un possibile ‘triangolo’; piuttosto, la dinamica sembra essere quella di un circolo di rumor destinati a sbiadire. Come sul campo, anche nell’ambito della cronaca rosa i colpi di scena sono comunque dietro l’angolo.