Jannik Sinner e il no alla Coppa Davis: la rinuncia dell'altoatesino alle Finali 2025 ha sollevato il solito putiferio e i commenti degli haters.

JANNIK SINNER E IL NO ALLA COPPA DAVIS

Jannik Sinner dice no alla Coppa Davis, e prontamente si scatena il putiferio. Lo avevamo annunciato: nel momento in cui Filippo Volandri, il capitano della nazionale italiana, ha annunciato che il numero 2 Atp non aveva dato la sua disponibilità per le Finali di Bologna, sapevamo che il consueto fazionismo da social si sarebbe scatenato.

Va così: Sinner è diventato un personaggio talmente popolare da suscitare e generare commenti anche sulle questioni più banali (per esempio il numero di sponsorizzazioni che accetta), essendo già oggi (presumibilmente) il tennista più forte della nostra storia è una cosa che deve accettare e che serenamente accetta. Va così ma, a conti fatti, non dovrebbe andare così.

O meglio: giusto, legittimo e assolutamente di diritto che ciascuno abbia una sua opinione, meno corretto che vengano utilizzati certi toni. È la solita storia: pagare il biglietto autorizza a insultare i propri beniamini? Forse sì o forse no, non è nemmeno questo il punto perché, purtroppo, il problema di Sinner che rinuncia alla Coppa Davis diventa, sta diventando e lo è stato dal primo minuto, una grande cornucopia nella quale ciascuno di noi si sente in dovere (nemmeno in diritto, questo è il problema) di dire la propria.

Aggiungiamo: spesso e volentieri, il parere personale prescinde dall’avere in mano tutti gli elementi a disposizione e, senza voler dire che per commentare bisogna conoscere Sinner, basterebbe avere in mente come funziona una stagione di tennis (cosa che personaggi ben più autorevoli, per esempio Adriano Panatta, hanno nelle loro corde), cosa significhi oggi la Coppa Davis e quali siano le priorità, che non sono le nostre né possono esserlo nemmeno in un commento Instagram.

SINNER E LA COPPA DAVIS

Primo punto: Jannik Sinner rinuncia alle finali di Coppa Davis, ma lo stesso giocatore che ha scelto di non giocare le Finali del 2025 è quello che ci ha letteralmente preso per i capelli e portato a vincere, per due volte consecutive, un trofeo che non sollevavamo dal 1976, e che forse (probabilmente) senza di lui non avremmo mai sollevato, visto che è stato il buon altoatesino a rimontare in modo assurdo Novak Djokovic, inaugurando il back to back. Punto secondo: la si può girare come si vuole, ma da tempo la Coppa Davis non è il torneo che in un tennis molto diverso da quello di oggi veniva visto come un obiettivo quasi finale di una carriera. Anche qui viene in soccorso Panatta che, in maniera molto più razionale di quanto fatto da quasi chiunque, ha spiegato il punto.

Ha detto chiaro e tondo che lui la convocazione l’avrebbe onorata ma anche perché giocava in un periodo nel quale la Davis era nella lista dei cinque tornei più importanti, anche sopra gli Us Open e con gli Australian Open nemmeno considerati (infatti, non erano pochi i big che vi rinunciavano, anche perché in un certo momento della storia andare fino in Australia non era così semplice).

Comprendiamo che certi tifosi di Sinner o gli appassionati di tennis possano non masticare nozioni non di primo piano (e siamo assolutamente seri), ma forse prima di stigmatizzare un no alla Coppa Davis – ripetiamo: giocata e vinta nei due anni precedenti – si potrebbe provare a capire perché per Jannik Sinner le Atp Finals e l’inizio della prossima stagione siano più importanti, almeno a ottobre 2025.

SINNER-COPPA DAVIS: IL VERO PROBLEMA

Punto terzo: Jannik Sinner ha spiegato la sua rinuncia alla Coppa Davis, ha parlato del fatto che una settimana in più di preparazione può cambiare tutto (e Panatta, lo citiamo ancora, questo lo ha riconosciuto perché conosce l’oggetto della discussione) e in qualche modo ha detto indirettamente (non era certo questo il suo obiettivo) che chi oggi lo addita di scarso patriottisimo sarà inevitabilmente e tristemente lo stesso che gli vomiterà bile e astio per non aver vinto gli Slam, nella ormai ben nota processione dei “vince perché non ha avversari”, “Alcaraz è più forte” eccetera eccetera.

Film già visto, perché ricordate le Olimpiadi? Apriti cielo! Sinner le salta per oggettivi problemi (per quanto ne sappiamo, e tanto deve bastare) ma il popolo del divano si sente in dovere di sapere che è una scelta sbagliata. Anzi: che Sinner non va a Parigi perché in fondo non si sente italiano. Ora, potremmo dire tanto e tutto ma in conclusione ci sia permesso un affondo anche poco simpatico: mediamente (non si può mai generalizzare), la maggior parte di chi accusa Sinner per la rinuncia alla Coppa Davis (come se poi fosse il centro della vita di ciascuno) fino all’esplosione sulle scene dello stesso Sinner non conosceva davvero il mondo del tennis, e forse non lo conosce nemmeno oggi.

Adesso che Jannik ha vinto quattro Slam, è stato numero 1 Atp per oltre un anno e vince il 90% dei torni cui partecipa, tutti si sentono in dovere (ci torniamo) di avere una propria opinione, che tra l’altro spesso è generata e proposta come verità assoluta.

È il mondo di oggi: se una cosa è di moda, se è mainstream e crea trend sui social, l’utente deve essere allineato e commentare. Conoscendo la materia? Sia mai! Basta dire la propria ed essere in rete, a volte magari aggiungendoci quel pizzico di filosofia o ironia, mascherando la frustrazione (ma poi per cosa?) con il sarcasmo – che spesso non fa ridere – dello stand-up comedian che tanto fa moda (e appunto, se fa moda bisogna provarci, no?).

Un po’ come chi va ai concerti per riempire le storie Instagram di video sgranati in cui si sente solo chi ti urla d fianco: tanto, l’importante è far sapere a tutti, tra cui parecchi non interessati, che eravamo là. Noi stiamo con Sinner: si prenda i suoi tempi e i suoi spazi, ringraziandolo per le due Coppe Davis che ci ha fatto vincere.