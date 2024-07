Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya in Sardegna/ Sorrisi e giochi in acqua: prima vacanza di coppia

Jannik Sinner in Sardegna con la fidanzata Anna Kalinskaya: prima vacanza d’amore

Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya, dopo le recenti fatiche sui campi da tennis, si sono concessi una meritata vacanza nella splendida Sardegna: dopo la relazione ufficializzata a maggio, per loro è la prima vacanza di coppia all’insegna dell’amore, del mare e dell’assoluto riposo. Il numero 1 al mondo nel ranking maschile, come mostrano le immagini esclusive del nuovo numero del settimanale Chi, da oggi in edicola, è volato da Londra in Sardegna per staccare la spina e rilassarsi.

Il tennista ha infatti di recente accusato alcuni problemi di salute a Wimbledon 2024, durante la sfida ai quarti di finale persa contro Medvedev e che l’ha di fatto estromesso dal torneo; in vista della partenza per i Giochi Olimpici di Parigi, a fine mese, i medici gli hanno consigliato assoluto riposo. E così Sinner ha deciso di volare in Sardegna, per qualche giorno di mare: con lui c’è la fidanzata Anna Kalinskaya, 17° nella classifica femminile, anche lei reduce da guai fisici a Wimbledon che l’hanno costretta ad abbandonare anzitempo il torneo.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: sorrisi, bagni in mare e giochi in acqua

Jannik Sinner e la fidanzata Anna Kalinskaya, archiviati gli impegni in agenda, si sono così concessi la loro prima vacanza d’amore. La coppia è volata in Sardegna e ha subito raggiunto la casa di alcuni amici a Porto Cervo, per un pranzo in famiglia: in quell’occasione il tennista italiano, pur coperto da un cappellino e un paio di occhiali da sole, è stato comunque riconosciuto da numerosi turisti che gli hanno chiesto alcuni selfie, ai quali non si è affatto sottratto.

La coppia si è goduta una breve vacanza in Costa Smeralda tra shopping, romantiche cene e giorni di mare presso Cala Granu, in provincia di Sassari. Lui in pantaloncini bianchi, lei in un due pezzi blu, come mostrano gli scatti di Chi, la coppia si è concessa qualche bagno in mare dove non sono mancati i giochi in acqua con un pallone, tra infiniti sorrisi e la spensieratezza della loro età (lui 22 anni, lei 25). Belli, giovani ed innamorati, nonostante la riservatezza che li contraddistingue hanno ora deciso di godersi il loro amore alla luce del sole.

