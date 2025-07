Jannik Sinner torna al centro del gossip dopo il trionfo storico sul campo centrale di Wimbledon. Per il tennista altoatesino tornano a drizzarsi le antenne riguardanti la vita privata e nelle ultime ore è diventato rovente il nome di Laila Hasanovic. Tra i due c’è sembra esserci qualcosa in più di una semplice amicizia, un primo avvistamento della coppia risale a maggio, quando i due si trovavano in quel di Copenaghen, ma nell’occasione Jannik Sinner ha smentito, svelando il reale motivo della sua vacanza:

“Era solo una sessione fotografica. Nessuna storia d’amore” ha chiarito in quell’occasione il tennista e numero uno al mondo. Per Jannik Sinner è tempo di tornare a fare i conti con l’amore dopo la storia finita con Anna Kalinskaya e l’accostamento a Lara Leito? Vedremo cosa accadrà al fuoriclasse, che intanto si gode qualche giorno di relax dopo essere divenuto il primo italiano a trionfare a Wimbledon.

Laila Hasanovic, chi è la fiamma di Jannik Sinner?

Modella danese di indubbia bellezza, Laila Hasanovic nelle ultime settimane è finita sotto i riflettori dopo essere stata notata dai paparazzi sulle tribune di Wimbledon, in particolare durante i match che vedevano impegnato Jannik Sinner. Da qui i rumors si sono uniti, fino a diventare delle vere voci riguardo alla vita sentimentale del campione altoatesino.

E non ci sono certezze su quello che accadrà nei prossimi giorni al fuoriclasse e fresco vincitore del torneo di Wimbledon, tra chi sostiene che passerà dei giorni di relax nella villa di Montecarlo e chi ipotizza una fuga d’amore con la modella che in passato avrebbe avuto una relazione con Mick Schumacher. E’ amore tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic?

