Jannik Sinner è fidanzato? I presunti flirt del campione del tennis

Oggi, 18 agosto, ci sarà un’altra epica sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la vittoria a Wimbledon, Jannik sembra essere più in forma che mai, avendo ripreso al massimo la sua carriera dopo lo stop forzato vissuto negli ultimi mesi. Per quanto riguarda la vita privata, invece, la situazione sembra essere più movimentata. Recentemente, durante un’intervista, il tennista ha dichiarato di essere single, confermando quindi la fine della relazione con con la collega tennista Anna Kalinskaya.

DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato 0-3) video streaming tv: partenza shock! (Cincinnati Open 2025, 18 agosto)

I due sono stati legati per circa un anno, attirando l’attenzione dei media, salvo poi lasciarsi pochi mesi fa. Ancora prima, Jannik è stato fidanzato con Maria Braccini, con la quale ha avuto una relazione di circa due anni. I due hanno vissuto la storia in maniera piuttosto riservata, sebbene Maria sia una modella e vanti un grande seguito su Instagram. Recentemente, pare che si siano ricontrati agli ATP Finals, ma non è chiaro quale siano i loro rapporti oggi.

Jannik Sinner, chi sono i genitori del tennista: il padre cuoco e la madre cameriera/ Il fratello Marc Sinner

Jannik Sinner è single? I suoi presunti flirt

Dopo la rottura con Anna Kalinskaya, Jannik Sinner è stato immortalato più volte in compagnia di Laila Hasanovic, influencer danese ed ex Miss Universo, che in passato ha avuto una relazione con Mick Schumacher. I due sarebbero stati visti insieme anche a Wimbledon, scatenando i gossip. In primavera, invece, sono circolati scatti di Sinner a Monte Carlo in compagnia di Lara Leito, modella russa, ex fidanzata del noto Adrien Brody. Poco dopo, però, il tennista ha negato i gossip, chiarendo di non essere impegnato in una relazione.