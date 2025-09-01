Jannik Sinner, la fidanzata non è più un mistero: finalmente svelata l’identità della modella che lo accompagna ovunque ai match.

Jannik Sinner continua ad essere al centro del gossip. Nonostante il suo carattere estremamente riservato, il tennista risulta attirare l’attenzione dei più curiosi che ad esempio, indagano sulla sua vita sentimentale. Poco tempo fa, per dirne una, le sorelle di Brooks Nader, famosa modella, hanno lanciato un’indiscrezione a Page Six Radio facendo intendere che la ragazza abbia nella lista delle frequentazioni un famoso sportivo che “fa rima con winner“.

Inutile dire che il loro indizio non lascia troppo spazio all’immaginazione e uno dei suoi pretendenti potrebbe essere benissimo il famoso tennista. Jannik Sinner, però, non ha mai confermato, smentito o chiarito la voce delle sorelle Nader e forse si è capito anche il perchè di questo silenzio. Il tennista parrebbe infatti innamorato di un’altra modella, e non è Brooks Nader, bensì Laila Hasanovic. Infatti, negli ultimi giorni i due sono stati visti tantissime volte insieme a Montecarlo, a Copenaghen, Wimbledon e Roland Garros. In queste occasioni la modella è sempre stata pronta a supportare il tennista.

Jannik Sinner innamorato di Laila Hasanovic? Tradito dal suo stesso telefono

Jannik Sinner non ha mai confermato verbalmente questa relazione, ma è stato tradito dal suo stesso telefono. Cos’è successo? Ad un certo punto una telecamera agli US Open lo ha beccato mentre lui stava guardando il suo smartphone. In particolare il tennista stava controllando una notifica e le riprese hanno inquadrato il suo sfondo, che era proprio una foto di Laila Hasanovic.

Dunque, rimangono davvero pochi dubbi su chi è la fidanzata di Jannik Sinner. Se il campione è arrivato addirittura a metterla come sfondo del suo smartphone significa che la storia è bella che cominciata e che il tennista è davvero pazzo di lei. Alcuni, però, sospettano che dietro ci sia una mossa di marketing da parte di Laila, che avrebbe cercato di far parlare di sè per promuovere Love Thy Nader, il suo nuovo reality.

