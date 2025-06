Nel cuore del fuoriclasse del tennis mondiale Jannik Sinner sembra tornato a esserci spazio per una donna. Parliamo di Lara Leito, giovane modella russa che nelle ultime settimane aveva conquistato il numero uno al mondo, che in passato è finito spesso sulle pagine dei giornali di gossip per altre frequentazioni e relazioni, come quella con la collega Anna Kalinskaya. A Montecarlo Jannik Sinner avrebbe girato per diverso tempo con la ragazza, ma la loro relazione sarebbe in realtà durata pochissimo. E’ stato lo stesso Jannik Sinner a rompere il silenzio, ammettendo di essere rimasto deluso da alcuni atteggiamenti della ragazza: “Sono rimasto sorpreso da certe immagini, ma in questo momento sono single” ha chiarito il campione che oggi si giocherà il trionfo al Roland Garros, dopo aver raggiunto la finale per la prima volta.

Jannik Sinner e Lara Leito avrebbero dunque interrotto dopo pochissimo tempo la relazione, e ad ora il campione altoatesino si starebbe concentrando unicamente sullo sport, dopo aver confidato di essere al momento single.

Jannik Sinner è single: “Sono gli amici che ti aiutano”

Il cuore di Sinner sembra dunque libero adesso, a meno che negli ultimi giorni non possa essere cambiato qualcosa. Ma non per questo Jannik ha deciso di rannicchiarsi su stesso e pensare solamente al lavoro, visto che nel suo cuore sembra esserci tanto posto per altre persone che lui stesso ritiene molto speciali: “Sono gli amici che ti aiutano a superare tutto” ha ammesso Sinner.

Jannik Sinner non ha una fidanzata attualmente, ma se bene come inseguire la felicità e riempirsi la vita di persone speciali. Per il fuoriclasse è dunque tempo di godersi quesa speciale pagina di carriera, proprio oggi che il tennista può conquistare il suo quarto trofeo Slam e per la prima volta il Roland Garros.