Jannik Sinner rompe col passato e si lancia nel doppio con Emma Navarro: "Mai sentita prima, ma ora giochiamo insieme!". Le ultime dichiarazioni.

Jannik Sinner ha tenuto un importante conferenza stampa a Wimbledon lo scorso sabato, dove ha cercato di bypassare molte delle domande sull’addio da Panichi e Badio, cercando di arrabattarsi con frasi come “Volevo fare qualcosa di diverso” e “Non è successo niente di grave“. Ma a parte questo, negli ultimi giorni si parla di una possibile ship tra il tennista e Emma Navarro dopo che all’atleta è nata l’idea di giocare con la campionessa.

Come mai questa scelta? I giornalisti in conferenza glielo hanno chiesto senza troppi peli sulla lingua: “Beh, è stato molto inaspettato“, ha risposto Jannik Sinner, rimanendo sempre conciso nello sbottonarsi. In tutto ciò, si è messo a ridere, forse ripensando alla bizzarra idea di giocare questo doppio misto US Open con la Navarro. Ma Jannik non si è fermato qui, e fortunatamente ha rivelato altri retroscena su questa decisione inaspettata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik Sinner (@janniksin)

Jannik Sinner gioca con Emma Navarro: “Sono molto felice ma non deve arrabbiarsi con me“

“Guarda, io l’ho incontrata ieri per la prima volta. Non abbiamo mai parlato, non ci siamo mai mandati messaggi“, aveva fatto sapere Jannik Sinner durante la conferenza, “In realtà è una storia divertente. Sai, loro, il torneo, volevano che noi giocassimo insieme, visto certe coppie che erano già state formate“. Il tennista ha poi continuato: “Quindi, sai, la scelta non era ampia, ma sono molto felice di giocare con Emma. Le ho detto: ‘Sii pronta a non arrabbiarti con me per i miei ottimi colpi al volo“. Lui, consapevole di far fatica nel doppio, è curioso di scoprire come andrà questa nuova avventura e non sta nella pelle nel vedere come reagiranno i tifosi a questo piccolo grande cambiamento. Ma Jannik Sinner è innamorato di Emma Navarro? Al momento il campione non si esprime e mantiene il rapporto sul piano sportivo. Chissà.

