JANNIK SINNER, LE PAROLE A ROMA

Jannik Sinner era già intervenuto sulla Rai per parlare del suo imminente rientro: oggi al Foro Italico l’attenzione si è concentrata esclusivamente su di lui, stanno per iniziare gli Internazionali d’Italia 2025 e Roma è il teatro del grande rientro dell’altoatesino, che finalmente oggi può dire di aver concluso il periodo di squalifica per doping e dunque è anche tornato a parlare ad organi ufficiali Atp. La conferenza stampa agli Internazionali d’Italia 2025 è stata abbastanza breve, e a dire il vero non troppo ricca di spunti nuovi: del resto, come già detto, Sinner si era già fatto sentire e dunque alcuni dettagli del suo stop di tre mesi li aveva già rivelati, così che riguardo l’intervento di oggi possiamo citare solo qualche concetto, per esempio il fatto che Jannik abbia negato di avere una relazione, come emerso da alcuni rotocalchi.

Sono stati decisamente più incisivi e interessanti i passaggi sul tennis: Sinner ha confermato la difficoltà iniziale nel dover rimanere fermo, senza potersi allenare né assistere a eventi sportivi, ma ha anche aggiunto di essere stato “felice di trascorrere del tempo con la mia famiglia”, e infatti sappiamo bene quale sia l’importanza per il numero 1 Atp di chi gli è particolarmente vicino. A proposito: c’è stato anche un passaggio su eventuali messaggi da parte di colleghi tennisti o comunque del rapporto con loro, e qui le cose si sono fatte interessanti.

GLI OBIETTIVI DI SINNER

Sinner ha citato Lorenzo Sonego e Jack Draper, incontrati a Montecarlo e con cui è stato molto bene, e poi, dopo aver ricordato come il tennis sia uno sport individuale e il tempo lo si passi soprattutto con il suo team, ha detto che “ho avuto messaggi sorprendenti da parte di chi non mi sarei aspettato, e nulla da chi invece avrei aspettato qualcosa”. Naturalmente non ha fatto nomi, ed è anche abbastanza complicato provare a individuarli. In chiusura si è per forza di cose parlato degli imminenti Internazionali d’Italia 2025: non per la prima volta, ma forse in questo caso a buona ragione, Jannik ha detto che il reale obiettivo sarà il Roland Garros.

“Sono qui per provare a passare il primo turno, poi vedremo” ha detto su Roma, affermando come riprendere confidenza con i ritmi sarà difficile ma anche che stare bene ed essere riposati ripagherà nel finale di stagione. Niente corsa al titolo al Foro Italico insomma, almeno nelle prime battute del torneo: “Le aspettative sono basse, sono stato fermo a lungo e non ho alcun feedback di come giocherò”. Noi però lo conosciamo bene, e dunque qualcosa di grosso lo aspettiamo comunque; ricordando che qualcosa di simile lo aveva detto lo scorso anno in occasione di Madrid, dove poi era arrivato ai quarti prima di dare forfait e non giocare nemmeno gli Internazionali d’Italia.