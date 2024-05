Jannik Sinner numero 1 Atp?/ Roland Garros 2024, Djokovic ha vinto: come cambia lo scenario (oggi 30 maggio)

JANNIK SINNER ANCORA NUMERO 2: DJOKOVIC HA VINTO

Non arrivano buone notizie dal Roland Garros 2024 circa la corsa di Jannik Sinner al numero 1 del ranking Atp: ne abbiamo parlato ieri e dunque i calcoli li abbiamo già fatti, la notizia nuova è che Novak Djokovic oggi ha vinto il suo match di secondo turno contro Roberto Carbaelles Baena, che qualche settimana fa era stato battuto da Matteo Berrettini nella finale di Marrakech. Djokovic si è imposto con il risultato di 6-4 6-1 6-2: una vittoria ancora più netta rispetto a quella che aveva timbrato al primo turno contro il francese Pierre-Hugues Herbert. Di conseguenza il serbo è ancora numero 1 per un paio di giorni; qui però dobbiamo specificare che la classifica Atp sarà ufficialmente modificata lunedì 10 giugno, il giorno seguente la conclusione del Roland Garros.

DIRETTA SINNER GASQUET/ Streaming video tv: l'Azzurro vince in tre set! (Roland Garros 2024, 29 maggio)

Dunque, si può parlare di una corsa al momento solo virtuale: certamente poi se Sinner dovesse operare il sorpasso nel corso del torneo dello Slam lo sapremmo già, perché sono già noti i sistemi di punteggio in base ai quali vengono aggiornati i ranking. Ripetiamo allora che, avendo Sinner superato due turni al Roland Garros 2024, il modo che Djokovic ha di confermare il numero 1 Atp è quello di arrivare in finale: qualunque altro risultato porterebbe l’altoatesino in vetta alla classifica mondiale per la prima volta nella carriera.

Lory Del Santo: "Nuova fidanzata Sinner? Le consiglio discrezione"/ "Krajice mi ha tradita ho scoperto che.."

COSA DEVE FARE SINNER PER IL NUMERO 1

Girando invece il discorso sullo stesso Sinner, l’azzurro sarebbe sicuramente il nuovo numero 1 del ranking arrivando almeno in finale: se così fosse, potrebbe incrociare Djokovic nell’ultimo atto dello Slam ma al serbo a quel punto non basterebbe più vincere il titolo di Parigi per il secondo anno consecutivo. Insomma, lo dicevamo ieri, sembra solo questione di tempo perché Jannik Sinner sia numero 1 del ranking Atp ma potrebbe essere che bisognerà aspettare qualche torneo dopo il Roland Garros 2024.

Infatti battere Djokovic sulla distanza dei cinque set, soprattutto il Djokovic visto nei primi turni al netto degli avversari incrociati che erano abbordabili per uno come lui, è ancora tremendamente complicato e il serbo sembra avere una marcia in più rispetto alle ultime uscite della stagione. A proposito: nel terzo turno del Roland Garros 2024 Nole potrebbe incrociare il nostro Lorenzo Musetti, che questa sera se la vede con l’idolo di casa Gael Monfils.

Jannik Sinner numero 1 Atp?/ Ranking live: al Roland Garros 2024 possibile sorpasso a Djokovic (29 maggio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA