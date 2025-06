RANKING ATP: JANNIK SINNER SEMPRE NUMERO 1

Jannik Sinner resta numero 1 Atp? Come cambia il ranking Atp dopo la splendida finale del Roland Garros 2025? Possiamo dirlo subito: non cambia, almeno per quanto riguarda le prime posizioni e dunque il fatto che Jannik Sinner resti al numero 1. Lo sapevamo già, e da tempo: avevamo dato la notizia nel corso del Madrid Open, un Masters 1000 dal quale Sinner era ancora assente a causa della squalifica per doping, e che avrebbe potuto portare Carlos Alcaraz al sorpasso. Lo spagnolo però si era presentato alla Caja Magica in condizioni non perfette, e addirittura era stato impossibilitato a giocare: come risultato di questo, Sinner aveva avuto la certezza di rimanere numero 1 nel ranking Atp fino a dopo il Roland Garros, qualunque cosa fosse successa anche nei tornei precedenti gli Open di Francia.

DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato 6-4; 7-6; 4-6; 6-7; 6-7): vince lo spagnolo! (Roland Garros 2025)

Jannik Sinner, va detto, in questo è stato aiutato anche dai risultati poco brillanti dei suoi principali rivali: in primis lo stesso Alcaraz ma anche Alexander Zverev, che addirittura ad Acapulco è stato eliminato da un Learner Tien fino a quel momento semisconosciuto. Agli Internazionali d’Italia abbiamo finalmente avuto il rientro dell’altoatesino, che contro le previsioni che lo volevano ancora arrugginito e “legato” dai tre mesi di inattività si è preso la finale: l’ha persa contro Alcaraz, ma ha comunque guadagnato punti perché nella stagione precedente aveva dovuto rinunciare all’appuntamento di Roma, e dunque ha preso ulteriore margine sulla concorrenza.

Genitori Jannik Sinner, chi sono Siglinde e Hanspeter/ “Spesso piangono per me”

DOPO LA FINALE DEL ROLAND GARROS 2025…

Stesso discorso al Roland Garros 2025: Jannik Sinner ha migliorato il risultato dello scorso anno, Zverev lo ha peggiorato e infatti ha perso un sacco di terreno rispetto ai primi due della classifica del tennis mondiale, Alcaraz invece raggiungendo la finale ha saputo che nella migliore delle ipotesi, cioè la vittoria del titolo, avrebbe pareggiato l’esito del 2024 e quindi il suo guadagno in termini di punti sarebbe stato zero, perché sappiamo che il ranking Atp (come quello Wta) calcola la differenza tra i risultati dell’anno precedente e quelli della stagione in corso.

Jannik Sinner ha una nuova fidanzata dopo Lara Leito?/ "Sono rimasto sorpreso da certe cose"

Un sistema che più voci autorevoli hanno bollato come “fallace” e poco meritevole, ma tant’è: se non altro tutti i giocatori vi sono soggetti, da questo punto di vista nessuna differenza. Quel che conta è che Jannik Sinner ha ancora parecchi punti di vantaggio su Alcaraz, e si presenta verso la stagione sull’erba sapendo che questo vantaggio potrà essere addirittura incrementato: del resto lo spagnolo è campione in carica a Wimbledon e ripetersi per lui sarà tutt’altro che semplice, dunque potrebbero arrivare altri punti persi mentre Jannik Sinner dal canto suo ne guadagnerebbe raggiungendo la finale. Detto che essere o meno il numero 1 del ranking Atp è sempre relativo, soprattutto per quanto detto appena sopra, sarebbe comunque una bella soddisfazione aumentare le settimane consecutive in vetta…