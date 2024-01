Jannik Sinner, perchè non va a Sanremo 2024?/ “E’ un evento bello, ma dopo questi giorni…”

Jannik Sinner, niente Sanremo 2024: le fasi della ‘telenovela’

Sembrava dovesse diventare una telenovela con ripetuti colpi di scena, invece la storia tra Jannik Sinner e il Festival di Sanremo 2024 pare sia già giunta ai titoli di coda. Il fresco vincitore degli Australian Open era stato ufficialmente invitato da Amadeus ad unirsi alla festa sanremese per godere dei meritati applausi del pubblico. Il tennista è stato scettico fin dall’inizio, dicendosi più convinto per il ‘no’ già in un’intervista di qualche giorno fa per La Stampa.

Ad alzare la voce sulla possibile presenza di Jannik Sinner al Festival di Sanremo 2024 è stata poi la Federtennis, che nella giornata di ieri ha quasi posto un veto. Nello specifico, il presidente Angelo Binaghi aveva posto l’accento sulla necessità di preservare il ragazzo in questo momento delicato evitando che si sfruttasse la sua immagine e che l’attenzione sugli impegni sportivi passasse in secondo piano.

Jannik Sinner, i motivi del rifiuto al Festival di Sanremo 2024: “Sarò già a lavorare…”

Ricostruendo le ultime fasi della querelle, Amadeus aveva rinnovato ulteriormente l’invito sottolineando come la partecipazione di Jannik Sinner al Festival di Sanremo 2024 avrebbe avuto il solo scopo di offrire un tributo ad un giovane campione che ha portato in alto l’Italia. Ebbene, nella conferenza stampa della Fitp di oggi è arrivata la battuta finale del tennista che ha escluso in maniera definitiva la sua eventuale partecipazione alla kermesse.

“Farò il tifo da casa, è un evento bello ma dopo questi giorni guardo avanti; quando dovrei andare al Festival sarò già a lavorare”. Queste le parole di Jannik Sinner – riportate dal Corriere della Sera – che dunque declina definitivamente l’invito di Amadeus al Festival di Sanremo 2024. Il suo discorso è stato breve ma esaustivo, passando poi ad altri argomenti tra recenti successi e prossimi obiettivi.

