JANNIK SINNER QUANDO TORNA A GIOCARE?

Cresce l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner e possiamo dire con gioia che ci saranno due eccellenti notizie a caratterizzare questo rientro. Innanzitutto, il tennista altoatesino tornerà a giocare in occasione degli Internazionali d’Italia a Roma, perché la sospensione di tre mesi per il tanto discusso caso che lo aveva coinvolto l’anno scorso nel torneo di Indian Wells scadrà il 4 maggio prossimo, cioè appena prima del via al Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico nella nostra capitale.

Il tifo e la passione del pubblico di Roma dunque regaleranno a Jannik Sinner un rientro in pompa magna, nobilitato anche dal fatto che l’altoatesino è già matematicamente certo di essere ancora il numero 1 del mondo nella classifica ATP nonostante questi tre mesi di sospensione – un dato che la dice lunga sulla superiorità di Jannik Sinner sulla concorrenza in questo momento storico. Il nostro tennista infatti non gioca di fatto dalla vittoria su Alexander Zverev nella finale degli Australian Open a fine gennaio, il terzo titolo Slam della sua carriera.

JANNIK SINNER CERTO DEL NUMERO 1 DEL MONDO A ROMA, ECCO PERCHÈ

In quel momento la classifica ATP parlava di 11.830 punti per Jannik Sinner contro gli 8.135 dello stesso Zverev e 7.010 per Carlos Alcaraz, però naturalmente in questi mesi l’altoatesino sta perdendo i punti nei vari tornei primaverili giocati nella scorsa stagione e che invece nel 2025 lo vedono assente forzato, motivo per cui c’era per i suoi inseguitori la possibilità di compiere il ribaltone. Alcaraz, il cui ritardo era già il più consistente, è di fatto uscito di scena con i risultati non esaltanti in America a marzo, cioè la semifinale a Indian Wells e sopratutto l’eliminazione già al secondo turno a Miami.

C’era qualche speranza in più per Zverev, che però a sua volta ha fatto piuttosto male a Indian Wells e Miami, per cui avrebbe potuto effettuare il sorpasso su Jannik Sinner in un solo modo: vincendo entrambi i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid più un torneo 500 in mezzo. La possibilità è però svanita immediatamente, perché la sconfitta contro Matteo Berrettini al secondo turno di Montecarlo ha sancito la matematica del primo posto per Jannik Sinner anche per il torneo di Roma. Sarà quindi un rientro da re del tennis…