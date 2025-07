Jannik Sinner richiama Umberto Ferrara: decisione a sorpresa del numero 1 Atp che torna a lavorare con il preparatore atletico licenziato un anno fa.

JANNIK SINNER RICHIAMA UMBERTO FERRARA

Jannik Sinner richiama Umberto Ferrara, e la notizia è francamente sorprendente: stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due potrebbero cominciare a lavorare insieme già domani, in vista del ritorno in campo del numero 1 Atp che, come già riportato, avverrà a inizio agosto a Cincinnati.

Sinner infatti ha annunciato che non prenderà parte alla Rogers Cup a Toronto – poco dopo anche Carlos Alcaraz ha dato forfait al Canadian Open – volendosi prendere del riposo extra per prepararsi al meglio soprattutto agli Us Open, in cui difenderà il titolo (come in Ohio), ma il reintegro di Umberto Ferrara fa chiaramente notizia.

Si tratta infatti del preparatore atletico che Sinner aveva licenziato un anno fa, a seguito del caso Clostebol: a fare le spese della sospensione, poi certificata in tre mesi dopo il ricorso della Wada, era stato lui insieme a Giacomo Naldi.

Quest’ultimo non tornerà a lavorare con Sinner, ma Ferrara sì: cambiano dunque i piani per il preparatore atletico che, dopo l’allontanamento dal team dell’altoatesino, aveva lavorato per un breve periodo con Matteo Berrettini ma, soprattutto, avrebbe dovuto fare partnership con Federico Cinà, nuovo astro nascente del tennis italiano. Invece, a sorpresa, lo ha richiamato Sinner: Ferrara non ha perso tempo nell’accettare nuovamente l’incarico.

SINNER E FERRARA DI NUOVO INSIEME

Dunque Jannik Sinner richiama Umberto Ferrara: una scelta che, si legge sempre sul quotidiano di cui sopra, è stata presa proprio in preparazione del Western & Southern Open di Cincinnati e degli Us Open, due tornei sul cemento degli Stati Uniti in cui il numero 1 Atp dovrà difendere i tanti punti dei titoli arrivati lo scorso anno. Non essendoci ancora dichiarazioni dalle due parti, non sappiamo ancora perché sia stata presa questa decisione ma noi possiamo intanto ricordare che, appena prima di Wimbledon, Sinner aveva cambiato il suo staff all’improvviso, rinunciando anche al preparatore atletico Marco Panichi.

Alla base di questa decisione, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe stata qualche dichiarazione pubblica sulle metodologie di allenamento che Sinner non avrebbe gradito; Jannik aveva dato il benservito anche al fisioterapista Ulises Badio e ha poi vinto Wimbledon senza queste due figure. Adesso, ad un mese dagli Us Open, la scelta dell’altoatesino è stata quella di richiamare un elemento come Umberto Ferrara che era stato molto importante per la sua crescita; da vedere come reagirà l’opinione pubblica, ricordando che lo stesso Ferrara era stato criticato, insieme a Berrettini, per il fatto di essere tornato in pista per lavorare con il romano dopo il caso Clostebol, di cui era stato ritenuto uno dei responsabili. Staremo a vedere, non manca molto al ritorno in campo di Sinner…