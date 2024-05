Jannik Sinner rinuncia agli Internazionali d’Italia 2024/ Niente Roma per l’infortunio all’anca (4 maggio)

JANNIK SINNER RINUNCIA AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024 A ROMA

La notizia peggiore per tifosi e appassionati di tennis italiani è purtroppo arrivata, Jannik Sinner rinuncia agli Internazionali d’Italia 2024 e quindi non disputerà il torneo di Roma a causa dell’infortunio all’anca che lo ha già costretto al ritiro al Madrid Open appena un paio di giorni fa. La speranza era che l’abbandono fosse sufficiente per tornare in azione al Foro Italico, invece oggi 4 maggio 2024 è arrivata purtroppo la notizia della rinuncia di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2024 di Roma, che perdono la stella più attesa dopo il forfait già annunciato da Carlos Alcaraz.

JANNIK SINNER SI È RITIRATO DAL MADRID OPEN 2024/ Ufficiale: forfait dal torneo per l'altoatesino (1 maggio)

Gli ultimi accertamenti hanno detto che il problema all’anca secondo i medici richiede almeno 15 giorni di riposo per Jannik Sinner, impossibile quindi pensare di giocare a Roma e quindi ecco la rinuncia agli Internazionali d’Italia 2024, comunicata via social. Sarebbe stato troppo rischioso giocare al Foro Italico, dove Sinner sarà comunque presente almeno per un paio di giorni a causa di impegni con gli sponsor, ma nulla di più, quindi il sogno di vincere il torneo di casa dovrà essere rinviato di almeno un anno.

MONTECARLO/ E il "modello Lombardia" per stanare i falsi residenti italiani

JANNIK SINNER, IL POST SUI SOCIAL PER LA RINUNCIA AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2024

La rinuncia di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2024 di Roma è un passo necessario per non rischiare di compromettere il resto della stagione a partire dal Roland Garros. L’estate del tennis poi prevederà Wimbledon e successivamente il ritorno a Parigi per giocare proprio sulla terra rossa del Roland Garros il torneo olimpico di tennis, identificato dallo stesso Jannik Sinner come un obiettivo speciale, perché naturalmente le Olimpiadi sono ogni quattro anni a differenza dei grandi tornei annuali.

DIRETTA/ Sinner Khachanov (risultato finale 5-7 6-3 6-3): vittoria e quarti al Madrid Open 2024! (30 aprile)

Leggiamo allora il post social con il quale Jannik Sinner ha annunciato la rinuncia agli Internazionali d’Italia 2024: “Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque a Roma per qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con la mia squadra e i medici per essere pronto per Roland Garros. A presto, forza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA