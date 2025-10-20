Jannik Sinner rinuncia alla Coppa Davis 2025: l'altoatesino non parteciperà alle Finali di Bologna, ecco allora i convocati di Filippo Volandri.

JANNIK SINNER RINUNCIA ALLA COPPA DAVIS 2025

Jannik Sinner non giocherà le finali di Coppa Davis 2025: ci prepariamo a un altro polverone sulla scelta dell’altoatesino? In attesa di scoprirlo, la notizia arriva dal nostro capitano Filippo Volandri, che ha diramato le convocazioni per le Finals che avranno luogo a Bologna tra il 18 e il 23 novembre.

Non compare il nome di Sinner: Volandri ha chiarito che “la Coppa Davis è e resterà sempre casa sua”, ma ha aggiunto che per quest’anno il numero 2 del ranking Atp non ha dato la sua disponibilità. Dunque, dopo averci trascinato al successo negli ultimi due anni, Sinner si prende una pausa: forse, anche più che comprensibile.

Spiegherà lui i motivi della rinuncia: possibile, anzi probabile, che gli ultimi problemi fisici denunciati a Shanghai abbiano influito parecchio sulla decisione, e la possibilità di preparare al meglio la difesa al titolo nelle Atp Finals abbia avuto la precedenza.

Sia come sia, è evidente che qualunque cosa dica ci sarà polemica, o comunque “fazionismo”: il fatto che Sinner abbia giocato (e vinto) il Six Kings Slam, un torneo esibizione ma dall’altissimo montepremi, certamente non lo aiuterà ma noi comunque ne difendiamo la scelta.

JANNIK SINNER, NO ALLE FINALI DI COPPA DAVIS 2025: I CONVOCATI DI VOLANDRI

Dunque Jannik Sinner rinuncia alle finali di Coppa Davis 2025, anche se la scelta non è del tutto definitiva: infatti, da regolamento, ciascun capitano può modificare un massimo di tre giocatori entro le 11:00 del giorno precedente l’inizio. Quindi, nella mattinata di lunedì 17 novembre Sinner potrebbe ancora rientrare nella lista dei convocati dell’Italia: il primo match sarà infatti Francia Belgio il giorno seguente, l’Italia invece aprirà le danze mercoledì 19 novembre con il quarto di finale contro l’Austria, e come detto difenderà i due titoli consecutivi vinti soprattutto grazie, appunto, a Jannik Sinner.

Senza il numero 2 Atp i due singolaristi, almeno per ranking, sarebbero Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli; fa piacere vedere tra i convocati il nome di Matteo Berrettini, la cui condizione però resta tutta da valutare. Infine ci sono naturalmente Simone Bolelli e Andrea Vavassori: l’anno scorso aveva fatto discutere la scelta di non schierarli nel doppio, ma Volandri aveva avuto ragione puntando sulla coppia Sinner-Berrettini; stavolta, senza il nostro uomo di punta, è del tutto probabile che toccherà, qualora necessario, ai due specialisti. Una cosa è certa: l’Italia adesso dovrà dimostrare di poter vincere la Coppa Davis 2025 anche in assenza di un fenomeno come Jannik Sinner.