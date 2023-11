Jannik Sinner: “Rivalità con Alcaraz? C’è rispetto…”/ “Ringrazio tutti gli italiani che hanno creduto in me”

Jannik Sinner, dopo 47 anni riporta l’Italia sul tetto del mondo: la vittoria in Coppa Davis

Gioia, soddisfazioni, orgoglio; difficile trovare una serie di aggettivi completa per descrivere le sensazioni di Jannik Sinner e degli appassionati di sport dopo la vittoria in Coppa Davis che al tennis italiano mancava da 47 anni. Un trionfo dal sapore di rivalsa, un traguardo storico che porta il 22enne al 4o posto del ranking mondiale e che vale come ulteriore trampolino verso l’obiettivo di raggiungere il gradino più alto del podio.

Jannik Sinner ha scelto il settimanale Chi per regalare il suo punto di vista sulla vittoria in Coppa Davis, 47 anni dopo l’ultimo trionfo italiano nella competizione. “Dico grazie a tutti gli italiani che ci hanno creduto” – ha esordito con entusiasmo il tennista, che ha poi aggiunto – “La passione per gli sci mi ha aiutato anche nel tennis, nell’affrontare le competizioni, nella coordinazione e nella cultura del lavoro”. Da giovanissimo Jannik poteva costruire successi sportivi sciando; lui stesso ha spiegato come sia tra le principali passione relative alla sua terra. Il settimanale ha raccontato come la madre, Siglinde, notò la sua strana “passione” per i colpi balistici ai danni dei mobili di casa. Nasce dunque così la decisione di iscriverlo ad un corso di tennis e il resto è già storia.

Sempre al settimanale Chi, a proposito della sua scelta di passare dallo sci al tennis, Jannik Sinner aveva raccontato: “Il tennis è uno sport bellissimo ma difficile; regala soddisfazioni e gioie uniche a qualsiasi livello. Ci sta anche qualche batosta, ma se la prendi bene, ti fanno crescere e ti insegnano tanto anche quelle”. Come raccontato dal magazine, la carriera del tennista ha raggiunto la svolta nel 2019 con la vittoria nel torneo Atp Next Gen. Da qui sono arrivate competizioni su competizioni oltre ai numerosi confronti con il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz: “Rivali o amici? Ci rispettiamo tanto ed è un bravissimo ragazzo, uno che lavora molto e che ha un bel team”.

A proposito delle curiosità non legate all’ambito sportivo di Jannik Sinner, il settimanale Chi racconta come il giovane sia particolarmente riservato riguardo la sfera sentimentale. Il 22enne ha avuto una storia con l’influencer Maria Braccini; oggi è invece legato a Laura Margesin ma raramente i due si concedono alle telecamere. Il giovane campione ha poi concluso la chiacchierata con il settimanale raccontando come intende trascorrere le prossime festività natalizie: “Qualche prudente sciata e molto, molto relax. Abbiamo tantissime tradizioni; da bambino mi piaceva molto la festa di San Martino e le sue lanterne colorate. Mi piace mangiare, quindi la preparazione dei biscotti di Natale è uno dei momenti preferiti”.











