Jannik Sinner si lascia andare e confessa di essere innamorato: ora il mondo del gossip sta cercando di scoprire chi è la sua fidanzata

Jannik Sinner è già il più grande tennista della storia italiana, e non si contano le vittorie agli slam il cui ultimo è stato Wimbledon contro l’avversario di sempre ovvero Carlos Alcaraz. Ora è impegnato agli US Open dove è il campione in carica eppure la stampa continua a fargli sempre le stesse domande che riguardano la sua vita privata.

Alle persone poco importa se è fidanzato oppure no, l’importante è che continui a portare dei risultati straordinari dal punto di vista sportivo. Comunque sia con santa pazienza il campione ha risposto dicendo che “sono innamorato”. Ora il mondo del gossip cercherà in tutti i modi di scoprire l’identità della sua fidanzata.

Jannik Sinner è innamorato, ma confessa: “Non parlo della mia vita privata”

Alla stampa Jannik Sinner ha parlato della sua famiglia, dicendo che se non fosse riuscito ad arrivare al top avrebbe smesso col tennis perché non se lo sarebbero potuti permettere, e poi si è aperto dal punto di vista sentimentale svelando di essere innamorato, ma comunque “non parlo della mia vita privata”. E fa bene dato che è un campione sportivo e non un personaggio da reality a cui sembra essere ormai abituato una fetta di pubblico.

Quindi non si ha la più pallida idea di chi sia la sua fidanzata. L’importante è che possa vivere con serenità questo bel rapporto sentimentale lontano dagli occhi indiscreti del gossip. Ha poi svelato di essere un ragazzo come tanti, che si rilassa con la musica, che gli piace giocare a carte con gli amici, oltre alla passione per i Lego.

