Jannik Sinner si ritira da Rogers Cup: il numero 1 Atp ha deciso di non giocare il Canadian Open a Toronto, tornerà quindi a Cincinnati.

Jannik Sinner si ritira dalla Rogers Cup: era forse nell’aria questa notizia, che è stata ufficializzata già ieri e che riportiamo. La Rogers Cup, nome ufficiale del torneo, è un Masters 1000 che di fatto inaugura il grande ciclo dei tornei sul cemento che fanno da apripista agli Us Open.

In particolare il mese di agosto è particolarmente fitto, perché subito dopo il torneo in Canada c’è un altro Masters 1000 a Cincinnati ed è quello che Jannik Sinner ha scelto per il suo ritorno sulle scene, chiaramente dopo la straordinaria vittoria di Wimbledon che lo ha reso il primo italiano a trionfare ai Championships.

Una scelta dettata anche dai punti che il numero 1 deve difendere nel ranking Atp: l’anno scorso Sinner aveva perso una delle sei partite della stagione proprio nella Rogers Cup, che si giocava a Montréal (c’è alternanza tra questa città e Toronto, con il torneo femminile) contro Andrey Rublev ai quarti di finale, di conseguenza i punti che Sinner deve gestire sono minori rispetto a quelli di Cincinnati, perché il nostro azzurro aveva vinto il Western & Southern Open 2024.

A proposito del ranking, bisogna dire che comunque Jannik ha la certezza di difendere il suo numero 1 almeno fino agli Us Open, anche se i punti che può lasciare per strada sono molti più rispetto a quelli di Carlos Alcaraz.

SINNER TORNA A CINCINNATI

Dunque Jannik Sinner si ritira dalla Rogers Cup e tornerà in pista a Cincinnati, per la precisione il 7 agosto: una scelta che gli permette di ricaricare le batterie dopo l’ultimo periodo che è stato particolarmente intenso, perché prima di Wimbledon aveva raggiunto la finale agli Internazionali d’Italia e soprattutto quella del Roland Garros, perdendole entrambe contro Alcaraz e giocando a Parigi una sfida epica e infinita al quinto set. Se aggiungiamo il fatto che Sinner era rimasto fermo tre mesi per il caso Clostebol, ci sta che decida di prendersi un po’ di riposo prima della transizione sul cemento.

Si parla di una possibile vacanza con la nuova fidanzata Laila Hasanovic, a dire il vero su questo le certezze sono poche perché al momento si parla solo di indiscrezioni mai ufficializzate dall’eventuale coppia. Sia come sia, per Sinner è arrivato il momento di staccare la spina: abbiamo parlato del ranking Atp e, aggiungiamo noi, il fatto che l’altoatesino decida di non giocare il Canadian Open a Toronto (nel 2023 aveva rappresentato il primo Masters 1000 messo in bacheca) la dice lunga sul modo in cui Sinner si approccia al mondo del tennis, che per lui non è mai un’ossessione. Vedremo allora, al ritorno in campo a Cincinnati, se l’azzurro sarà in grado di fare il bis, vincere una seconda volta il titolo e provare ad allungare le settimane consecutive in vetta alla classifica mondiale.