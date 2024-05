JANNIK SINNER SI È RITIRATO DAL MADRID OPEN 2024/ Ufficiale: forfait dal torneo per l’altoatesino (1 maggio)

JANNIK SINNER SI RITIRA DAL MADRID OPEN 2024, UFFICIALE

Era prevedibile, adesso è ufficiale: Jannik Sinner si è ritirato dal Madrid Open 2024. Problema all’anca destra: in studio a Sky Sport Paolo Bertolucci lo aveva definito un’infiammazione che non sarebbe peggiorata, ma noi avevamo già detto come la decisione sarebbe arrivata, al netto dell’entità dell’infortunio, dal fatto di voler riservare maggiore importanza a Internazionali d’Italia e Roland Garros piuttosto che al Madrid Open 2024, torneo che Sinner aveva considerato transitorio e di allenamento in vista di Roma e Parigi.

A dare l’ufficialità del ritiro è un tweet ufficiale del torneo: Sinner si ritira dal Madrid Open 2024 per un infortunio all’anca destra. Domani avrebbe dovuto giocare il quarto di finale contro Félix Auger-Aliassime: naturalmente il canadese accede subito alla semifinale che disputerà contro uno tra Daniil Medvedev e Jiri Lehecka, noi invece speriamo che Sinner possa tornare presto in campo perché gli Internazionali d’Italia lo aspettano, sarebbe un grande peccato perdere un protagonista del genere. (agg. di Claudio Franceschini)

JANNIK SINNER SI RITIRA DAL MADRID OPEN 2024?

È giallo sulle condizioni di Jannik Sinner: l’altoatesino potrebbe ritirarsi dal Madrid Open 2024. Per il momento possiamo solo ripercorrere gli eventi: ieri, nel corso dell’ottavo di finale poi vinto contro Karen Khachanov, Sinner ha accusato un problema all’anca. Oggi, giorno di riposo per lui visto che il suo quarto di finale (avversario Félix Auger-Aliassime) è in programma domani, l’altoatesino avrebbe dovuto allenarsi sul campo numero 4, ma non si è visto. La sessione di allenamento era inizialmente fissata alle ore 12:30, ma poi è stato fatto sapere che fosse stata spostata alle ore 16:00.

Anche nel pomeriggio però Sinner non si è visto, e a questo punto è difficile che si vedrà: da quelle parti si ipotizza che la sua assenza possa essere dovuta anche (e non solo) al maltempo, a Madrid (dove è appena stato eliminato il due volte campione Carlos Alcaraz) infatti ha iniziato a piovere e il campo 4 della Caja Magica non è dotato di copertura. In realtà ci sarebbe di più: il problema all’anca è da monitorare, i prossimi tornei incombono e, almeno in questo momento, è davvero alta la probabilità che Sinner possa ritirarsi dal Madrid Open 2024.

LA DECISIONE SU SINNER

Spieghiamo infatti, come già fatto nei giorni scorsi, che lo stesso Sinner si era presentato al Madrid Open 2024 sostenendo che questo torneo, pure del circuito Masters 1000, lo avrebbe usato come allenamento in vista di Internazionali d’Italia e Roland Garros: questi veri appuntamenti per provare a vincere sulla terra. Il Madrid Open insomma era per Sinner transitorio, e lo è ancora nonostante abbia raggiunto i quarti: non c’era la ferrea volontà di sollevare il trofeo e si sarebbe guardato giorno per giorno.

Adesso, chiaramente, questo infortunio all’anca può diventare determinante: alla vigilia di tornei importanti non è certo raro che un giocatore si ritiri dal torneo precedente, anche in corso d’opera e pur in un buon punto del tabellone. Diciamo pure che se si fosse trattato di Roma o del Roland Garros, per rimanere sulla terra, Sinner avrebbe stretto i denti e fatto di tutto per esserci ma, con gli altri titoli in palio (e vanno citati anche Wimbledon e le Olimpiadi), l’infortunio presumibilmente costringerà allo stop. Per ora siamo nel campo delle ipotesi, ma più passa il tempo e maggiori sono le probabilità di un ritiro dell’azzurro dal Madrid Open 2024.

