Jannik Sinner si scaglia contro i social/ Progetto per difendere i giovani: con lui un famoso youtuber

Jannik Sinner difende la Generazione Z dai pericoli dei social

Jannik Sinner corre in soccorso della Generazione Z. Non solo un fuoriclasse nel tennis, l’uomo del momento in Italia ha deciso di scendere in campo a difesa dei suoi coetanei e dei più giovani dai rischi dei social. Ancora una volta Sinner ha deciso di mostrare la sua pasta e la voglia di stare lontano dai riflettori, mostrandosi come un ragazzo d’altri tempi, come ha dimostrato tra l’altro rinunciando all’ospitata al Festival di Sanremo. Il clamore non fa per Sinner, che adesso per forza di cose non può non essere l’uomo più chiacchierato del momento. Come riportato dal settimanale Chi nella rubrica Chicche di Gossip, il fenomeno altoatesino è sceso in campo in una battaglia ai social. “Pochi sanno che il campione Jannik Sinner è impegnato con l’amico FaviJ in un progetto contro la dipendenza dai social di cui soffre la Generazione Z” si legge sulle pagine del magazine.

Sinner e FaviJ hanno infatti organizzato un importante piano con un obiettivo ben preciso: “Lo scopo del progetto è aiutare i giovani a utilizzare meno i cellulari, curare i problemi legati alla salute mentale e sensibilizzarli allo sport” è la missione di Jannik, un campione anche di valori oltre che nel tennis.

Niente Festival di Sanremo per Jannik Sinner?

Negli ultimi giorni Jannik Sinner è finito al centro dell’interesse mediatico. Dopo lo storico trionfo all’Australian Open, il campione di tennis capace di riportare uno Slam in Italia dopo 48 anni, è stato invitato ufficialmente da Amadeus al Festival di Sanremo 2024, in onda dal 6 al 10 febbraio dal teatro Ariston. Ma Sinner ha tentato in tutti i modi di smarcarsi dal pressing del direttore artistico, che ha provato a scusarsi e allentare la presa su Sinner dopo le polemiche: “Non volevo metterti in imbarazzo, se deciderai di non venire a Sanremo capirò. Nel caso dovessi decidere di non venire al Festival saremmo dispiaciuti, ma faremo sempre il tifo per te“. Con queste parole dette in un videomessaggio trasmesso dal Tg1 nell’edizione delle 20 del 30 gennaio, Amadeus ha provato a far tacere le polemiche che il suo invito ha scatenato.

Proseguendo il suo messaggio d’invito a Jannik Sinner, il conduttore ha provato a chiarire: “Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo devo includere, non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che naturalmente ti sconsiglia di venire a Sanremo”. Ma Sinner ormai sembra aver preso la sua decisione di saltare il giro d’onore al Festival.











