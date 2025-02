Jannik Sinner dovrà restare fermo ai box solo per 3 mesi: questa la decisione sul caso doping clostebol che lo ha visto coinvolto in prima persona. Come riferisce La Gazzetta dello Sport attraverso il proprio sito web, il tennista altoatesino, numero uno al mondo e reduce da un 2024 magnifico, con l’aggiunta di uno straordinario inizio di 2025, ha patteggiato con la Wada, l’agenzia mondiale antidoping, una squalifica di tre mesi che è già scattata. Jannik Sinner si è infatti fermato lo scorso 9 febbraio e non potrà scendere in campo fino al prossimo 4 maggio, quando appunto si chiuderà lo stop.

Così facendo Jannik Sinner potrà presenziare agli Internazionali di Roma, dopo il forfeit del 2024, ma anche al torneo di Parigi. Niente da fare però per altri eventi di prestigio, leggasi l’Indian Wells, quindi l’Atp di Miami e Montecarlo, nonché quello di Madrid. In ogni caso, la squalifica appare decisamente “fattibile”, visto che vi era il rischio di una sanzione ben più pesante, di conseguenza la stagione di Jannik Sinner non è affatto compromessa.

JANNIK SINNER SQUALIFICATO: LE PAROLE DEL TENNISTA E DELL’AVVOCATO

Pronta la replica dello stesso tennista, che ha fatto sapere di aver accettato la proposta della Wada di una sospensione per tre mesi, accogliendo le rigide regole per proteggere “lo sport che amo”. Soddisfatto anche Jamie Singer, avvocato dell’atleta, che si è detto felice visto che finalmente il suo assistito potrà finalmente lasciarsi alle spalle una esperienza che lo stesso definisce “straziante”. E’ stato inoltre accertato che Sinner fosse totalmente all’oscuro del divieto di utilizzo della crema in questione e “Non ha ottenuto alcun vantaggio competitivo”, sottolineando gli “errori commessi dal suo team”, che hanno appunto portato alla squalifica.

La Wada ha pubblicato un comunicato in cui ha ufficializzato la squalifica di Jannik Sinner, con l’agenzia che ha voluto sottolineare di non aver chiesto la squalifica di alcun risultato acquisito in precedenza dal tennista, e confermando che lo stop è scattato il 9 febbraio 2025 alle ore 23:59 e che andrà avanti fino al 4 maggio.

JANNIK SINNER SQUALIFICATO: I PROSSIMI STEP

Gli allenamenti, invece, potranno riprendere ufficialmente il prossimo 13 aprile 2025, concludendo il comunicato con la decisione di aver “formalmente ritirato il ricorso al Tas”. Gli Internazionali di Tennis di Roma scatteranno il prossimo 29 aprile, con le prime selezioni fra gli atleti meno quotati, e andranno avanti fino al successivo 18 maggio: un ritorno in campo di Sinner, magari con una vittoria, sarebbe il modo miglior per riabbracciare il tennis da parte dello straordinario atleta italiano.

Ricordiamo che l’ultimo incontro giocato da Sinner in questo 2025 è stata la finale dell’Australian Open, giocatasi lo scorso 26 gennaio, e vinta 3 set a zero contro il tedesco Zverev, quest’ultimo poi scoppiato a piangere e consolato dallo stesso azzurro.