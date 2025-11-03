Jannik Sinner torna numero 1 Atp: l'altoatesino grazie al titolo a Parigi Bercy scavalca nuovamente Carlos Alcaraz.

JANNIK SINNER TORNA NUMERO 1 ATP

Jannik Sinner torna numero 1 Atp, ma questo lo sapevamo: semplicemente, oggi sono stati pubblicati i nuovi ranking (come sempre accade, di lunedì) e la vittoria del nostro rappresentante nel torneo Atp Parigi Bercy gli fa ritrovare la vetta della classifica che aveva abbandonato dopo la finale degli Us Open.

DIRETTA/ Sinner Auger-Aliassime (risultato finale 2-0): titolo all'Atp Parigi Bercy 2025 e ancora numero 1!

Da questo punto di vista abbiamo già detto tutto: quella che Sinner comincia è la settimana numero 65 in testa al ranking Atp, ma già dal prossimo lunedì Carlos Alcaraz si riprenderà virtualmente la leadership perché secondo la classifica live verranno scartati i punti conquistati alle ultime Atp Finals, in attesa degli eventi.

DIRETTA/ Sinner Zverev (risultato finale 2-0): 6-0, 6-1 per un capolavoro totale! (Atp Parigi Bercy 2025)

Insomma: Sinner ha ancora una flebile possibilità di chiudere la stagione al numero 1 Atp, grazie all’incredibile eliminazione di Alcaraz al secondo turno di Parigi Bercy, ma dipenderà più che altro dallo spagnolo e non tanto da lui che, diciamolo, anche a Torino dovrebbe arrivare in fondo o quasi.

Secondo il ranking Atp sicuramente la notizia del giorno non è tanto che Sinner torni numero 1, nel senso che si era detto in più di un’occasione ed è solo una conferma, quanto il fatto che Lorenzo Musetti inizi una settimana nella quale può prendersi la prima qualificazione di sempre alle Atp Finals.

DIRETTA/ Sinner Shelton (risultato finale 2-0): Jannik domina e va in semifinale! (Atp Parigi Bercy 2025)

SINNER E MUSETTI, L’ITALIA SOGNA NEL RANKING ATP

Dunque Jannik Sinner numero 1 Atp, ma come detto l’altra notizia è quella di Lorenzo Musetti che punta le Atp Finals: ora, i qualificati al Master di Torino sono già sette, tecnicamente bisogna dire che il sempre più probabile forfait di Novak Djokovic dovrebbe spalancare le porte del torneo in ogni caso al carrarese ma, a bocce ferme, attualmente Félix Auger-Aliassime ha fatto fruttare la finale di Parigi Bercy scavalcando l’azzurro (eliminato da Lorenzo Sonego) con 3845 punti e un vantaggio di 1060 lunghezze. Per recuperare, Musetti si giocherà tutto ad Atene: è un torneo di categoria 250, ma c’è un’altra notizia.

Ovvero, il fatto che Auger-Aliassime si sarebbe ritirato dal torneo di Metz, e di conseguenza il nostro Musetti sarebbe assoluto padrone del suo destino: come detto poi il fatto che Djokovic a Torino non ci andrà (salvo dietrofront) dovrebbe aver già chiuso la questione con Jack Draper e Alexander Bublik che sarebbero le riserve per le Atp Finals, ma questo lo scopriremo strada facendo. Intanto l’Italia del tennis sogna con Sinner e Musetti, uno tornato al numero 1 Atp e l’altro che pian piano sta trovando la sua giusta dimensione, il tempo poi ci dirà cos’altro accadrà.