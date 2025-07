JANNIK SINNER VINCITORE A WIMBLEDON 2025: IL PARERE DI LAURA GOLARSA

La prima volta non si scorda mai e così sarà per Jannik Sinner che a 23 anni ha vinto Wimbledon battendo in 4 set Carlos Alcaraz, il suo grande rivale. Lo ha fatto da numero 1 del ranking Atp, una posizione nella classifica mondiale che dopo questo successo mantiene alla grande.

Il primo successo anche per il tennis italiano che da queste parti sui campi in erba inglese non aveva mai trionfato e fa di Sinner un vero eroe nazionale, il più popolare sicuramente dello sport italiano, per cui le sue vittorie valgono doppio e danno tanto orgoglio all’Italia.

Jannik Sinner in effetti ha confermato di essere quasi un supereroe uscendo bene da un periodo difficile quello della squalifica e di un momento difficile anche dopo la sconfitta a Parigi proprio con Alcaraz in finale.

Per parlare di Jannik Sinner vincitore a Wimbledon 2025, di questa grande impresa dello sport italiano e della prima volta ai Championships, IlSussidiario.net ha contatto in esclusiva l’ex tennista Laura Golarsa.

Jannik Sinner vincitore di Wimbledon 2025: un evento storico per il tennis italiano… Direi di sì perché non avevamo mai vinto a Wimbledon, e del resto bisogna dire che Sinner gioca ormai a grandi livelli da tempo. E’ il numero 1 del mondo, a Parigi per esempio era arrivato in finale, perdendo con Alcaraz, ma dimostrando tutto il suo valore. Sinner è un giocatore di altissimo livello, come ha confermato in questi anni.

Ha meritato quindi di vincere Wimbledon? Un successo meritato quello di Sinner, una vittoria la sua su cui non c’è niente da dire.

Eppure con Dimitrov è andata veramente bene… Con Dimitrov è andata bene, però bisognerebbe vedere come sarebbe andato a finire il match; poi nell’economia di un grande torneo queste cose possono capitare, queste cose possono succedere.

Più forte Sinner o Alcaraz? Chi sarà il re del tennis nei prossimi anni? Vedremo nei prossimi anni cosa succederà, cosa accadrà tra questi due giocatori. Per ora vedo Sinner più forte sul cemento e sull’erba, poi aspettiamo gli Us Open per vedere come stanno le cose.

Le piace come gioca Sinner? Non gioca troppo da fondo campo? A me piace chi è perfezionista nel tennis e Sinner gioca al livello della perfezione. Alcaraz magari è più funanbolico, gioca più in questo modo. Sinner ha più continuità

Sinner si può considerare ormai lo sportivo più forte d’Italia? I suoi successi e le sue imprese fanno bene al nostro Paese. Il tennis è lo sport più popolare dopo il calcio. Tutti i campioni che vincono, che ottengono grandi successi non possono che far bene all’Italia così come le loro imprese, i loro successi.

Potrebbe diventare il tennista più forte di tutti i tempi? Vedremo fra vent’anni se Sinner avrà vinto tanti slam come Federer, Djokovic, Nadal. Se riuscirà a conservare sempre la loro tenuta fisica. Non si può dire per ora cosa accadrà, se oltre a lui e Alcaraz verrà fuori un altro campione fra quattro anni, pronto a vincere tanto come loro nel tennis.

Si può fare un paragone con i campioni del passato? Sampras e Laver ad esempio… Sampras è durato poco, Laver era di un’altra generazione e poi i paragoni col passato sono sempre sbagliati, i paragoni con i campioni del passato sono improponibili.

(Franco Vittadini)