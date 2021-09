Januaria Piromallo: “Molestie sul set di Real Housewives Napoli”/ “Ho denunciato”

Januaria Piromallo, collaboratrice de Il Fatto Quotidiano, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha raccontato di aver denunciato le molestie subite sul set di Real Housewives Napoli, la versione partenopea del celebre format mondiale con cui sperava di raccontare la vita di alcune casalinghe di alto rango. L’esperienza, però, per Januaria Piromallo, giornalista di costume e di nobili origini, però, non è andata nel migliore dei modi.

“Mi sono trovata a galleggiare in mezzo a vipere e quello ci sta, può far parte del copione. Il sassolino che ha fatto precipitare tutto è stato l’atteggiamento del regista, che faceva battute sessiste pesanti e pecorecce, davanti a testimoni”, ha raccontato al “Corriere della Sera“. Dopo un diverbio, la giornalista ha contattato la produzione a cui il regista ha chiesto di scegliere. La Piromallo si è così ritrovata fuori dal set e, convinta dalla figlia, ha deciso di denunciare.

Januaria Piromallo: “Ho denunciato convinta da mia figlia”

Dopo averci riflettuto e dopo essersi consigliata con la figlia 21enne, Januria Piromallo ha deciso di denunciare tutto. “A quel punto non potevo far finta di niente. La molestia verbale spesso è ancora più fastidiosa, quando capisci che ti vuole soggiogare”, ha continuato per poi aggiungere – “Tiare ha 21 anni mi ha detto: mamma, devi correre a denunciare, fallo per me, per la nostra generazione. E così ho presentato la denuncia e ho trovato orecchie sensibili”.

Su Instagram, la giornalistaha condiviso lo screenshot dell’articolo aggiungendo: “Non sono iil primo #metoo

e non sarò l’ultima ma almeno io l’ho denunciato”.

