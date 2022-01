Januzaj al Napoli?/ Calciomercato, il belga potrebbe rimpiazzare Lorenzo Insigne

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI JANUZAJ AL NAPOLI

La finestra di calciomercato invernale si concluderà ufficialmente alle ore 20 di domani ma in giornata è emersa l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Adnan Januzaj al Napoli. Il belga, sotto contratto con la Real Sociedad fino a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, potrebbe accasarsi altrove a parametro zero da luglio ed il mese prossimo potrebbe essere decisivo per convincerlo a sposare la causa degli azzurri.

Stando a quanto rivelato dai belgi di Voetbal 24, i partenopei avrebbero individuato nel ventiseienne il possibile sostituto del capitano Lorenzo Insigne, il quale ha resto ufficiale il suo passaggio al Toronto FC dal primo di luglio nelle scorse settimane. Questa ipotesi viene rilanciata anche dalla stampa spagnola sebbene non sia da escludere nemmeno la possibilità che Januzaj trovi l’accordo con i biancoblu per prolungare il suo contratto e continuare a giocare nella Liga.

CALCIOMERCATO NEWS: JANUZAJ AL NAPOLI AL POSTO DI INSIGNE

Le chances di vedere Adnan Januzaj al Napoli durante la prossima sessione di calciomercato non sono affatto da sottovalutare. Nell’annata calcistica 2021/2022 il ventiseienne ha sin qui collezionato 4 reti e tre assist vincenti per i suoi compagni in 30 presenze complessive tra campionato e coppe. La situazione potrebbe evolversi ulteriormente già nel corso di febbraio.

