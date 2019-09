Jara Gaspari e Nicola Balestra genitori/ E’ nato Tommaso, la gioia di mamma e papà

Fiocco azzurro per Jara Gaspari e Nicola Balestra, una delle coppie del Trono Over di Uomini e Donne. Da pochissimo i due sono diventati genitori del piccolo Tommaso. Ad annunciare la bella notizia è stata la pagina ufficiale Instagram del dating show di Canale 5 che ha postato una foto della coppia con il neonato. La foto ritrae Jara e Nicola abbracciati e felici con il piccolo Tommaso; il tutto accompagnato dalla didascalia: “Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua mamma e del suo papà… Tanti auguri a Jara e Nicola”. Tantissimi i commenti di auguri per la coppia di Uomini e Donne: da Ursula Bennardo che pubblica un emoticon a forma di cuore a quelli di una utente che scrive “Ho avuto il piacere di vederli di persona durante la puntata di uomini e donne di qualche mese fa in cui erano ospiti e annunciarono la gravidanza. Sono una bellissima coppia. Tanti auguri”.

Jara Gaspari e Nicola Balestra genitori

Una gioia immensa per Jara Gaspari e Nicola Balestra, una delle coppie del Trono Over di Uomini e Donne. La coppia, infatti, si è conosciuta proprio nel dating show di successo di Canale 5; galeotto è stato lo studio televisivo dove Jara e Nicola si sono incontrati fino ad innamorarsi. Un amore che li ha spinti a lasciare il programma insieme fino alla decisione di mettere su famiglia. La coppia proprio negli studi di Uomini e Donne aveva annunciato la notizia della gravidanza proprio durante la puntata del 2 settembre 2019, ossia la prima registrazione del Trono Over dove sono stati invitati come ospiti per raccontare la loro storia. Un’occasione speciale che ha visto la coppia annunciare anche il sesso del nascituro. A distanza di poche settimane è arrivato però il momento di presentare a tutti il piccolo Tommaso, la gioia di mamma e papà!

