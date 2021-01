Jara Gaspari e Nicola Balestra, Uomini e Donne/ “Aspettiamo il secondo figlio e…”

Secondo figlio in arrivo per Jara Gaspari e Nicola Balestra. Innamorati, uniti e felici, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over, ospiti della puntata di oggi di Uomini e Donne, annunciano l’arrivo del secondo figlio. Quella che sembrava un flirt, si è trasformato in un amore vero e profondo. subito dopo aver lasciato la trasmissione di Maria De Filippi per vivere la storia liberamente e senza telecamere, Jara e Nicola avevano manifestato la volontà di formare una famiglia insieme. Un desiderio che la coppia ha realizzato con la nascita di Tommaso, nel 2019. Ad annunciare la nascita del primogenito della coppia del trono over era stata proprio la pagina Instagram di Uomini e Donne ed ora che la famiglia sta per allargarsi, la coppia ha scelto di annunciare la dolce notizia proprio dove tutto è cominciato.

JARA GASPARI E NICOLA BALESTRA: “SIAMO UNA FAMIGLIA”

Bellissimi e felici, Jara e Nicola condividono con il pubblico di Uomini e Donne la loro gioia. “Sono quasi al settimo mese di gravidanza. E’ un altro maschietto. Speravo in una bambina, ma anche stavolta è un maschio. Siamo un po’ stanchi perché è impegnativo, ma siamo felici. E’ stato cercato anche lui”, afferma Jara che ha anche un altro figlio di quasi 19 anni nato da una precedente relazione. “E’ una mamma splendida, attenta, premurosa e sono sicuro che se dovessi assentarmi perché sarei sicuro che a mio figlio non mancherebbe nulla. Siamo uscita da qua come coppia ed ora siamo una famiglia sempre più grande”, afferma Nicola.



