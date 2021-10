Jared Leto coinvolto in scontri No Green Pass Roma/ Video “Asfissiato da lacrimogeni”

Jared Leto è stato coinvolto negli scontri tra No Green Pass e Polizia avvenuti ieri a Piazza del Popolo, a Roma. Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza nel pomeriggio per chiedere a gran voce l’abolizione dell’obbligo del certificato verde per lavoratori pubblici e privati, che entrerà in vigore il prossimo venerdì 15 ottobre.

Il malcapitato attore americano, proprio nel momento in cui si è svolta la manifestazione, era nelle strade del centro della Capitale, dove è in vacanza, e si è ritrovato ad essere reporter del caos che stava avvenendo. Le foto e i video sono stati pubblicati sul suo account Instagram. Nelle stories si vedono gli agenti della Polizia schierati in tenuta antisommossa e i circa diecimila No Green Pass che avanzano. Uno di loro, come si vede nelle immagini, è anche ferito alla testa. Il divo non ha potuto fare altro che esprimere il proprio rammarico per quanto stava accadendo.

Jared Leto coinvolto in scontri No Green Pass Roma: il messaggio su Instagram

“Sono rimasto coinvolto in una protesta in Italia. Da quello che ho capito si trattava di mandati per i vaccini/ green pass. Mi hanno asfissiato con i lacrimogeni e poi si è conclusa la mia serata. Qui ci sono alcune immagini e video”. Questo il messaggio amaro pubblicato da Jared Leto, che è rimasto coinvolto negli scontri No Green Pass a Roma, nelle stories di Instagram. Ore da dimenticare, dunque, per il divo americano, che ha dovuto rinunciare ad una giornata di divertimento nella Capitale.

Il leader dei Thirty Seconds To Mars inizialmente non aveva probabilmente ben capito cosa stesse accadendo, ma ben presto gli è stato spiegato. Il video adesso sta facendo il giro del web e tantissimi fans di Jared Leto hanno espresso il proprio stupore per le scene riprese in prima persona con il suo cellulare.

