Un altro scandalo coinvolge l’America e stavolta coinvolge Jared Leto, attore 53enne accusato di molestie sessuali. Tra le vittime spuntano anche donne che all’epoca degli abusi eran minorenni. L’interprete è stato al centro di una grave inchiesta giornalistica di Air Mail resa pubblica il 7 giugno 2025 dove vengono raccontati dettagli raccapriccianti tra cui atti di nudità senza consenso e telefonate a sfondo sessuale considerate decisamente inopportune dalle vittime. Lui, premio Oscar e conosciuto per Fight Club e Mr. Nobody, ha negato tutto quanto.

In base all’inchiesta di Air Mail si scopre anche che all’epoca dei fatti, ben quattro delle donne erano minorenni. Ad esempio, una di loro rimasta al momento anonima ha spiegato di aver avuto appena 16 anni quando l’attore si approcciava a lei con proposte sessuali indesiderati e domande poste come vere e proprie molestie. Tra le vittime, una racconta che senza il suo consenso Jared Leto si era spogliato di fronte a lei. Anche quest’ultima aveva solo 17 anni.

Jared Leto accusato di molestie sessuali: tutto è partito da djAllie Teilz

Jared Leto è attualmente al centro delle polemiche per via dell’inchiesta di Air Mail, che sta portando alla luce fatti da brivido. Al momento l’attore ha negato tutto ma le accuse non si fermano. Sono in totale nove le donne intervenute contro Leto, tra cui una che ha confermato di aver visto molte minorenni cadute nelle sue grinfie. Lei stessa spiega di aver avuto 18 anni all’epoca dei fatti e di aver partecipato ad una festa con molte ragazze giovani. Lo scopo dell’evento organizzato da Jared era quello di portare tutte le ragazze nella sua piscina e farle spogliare nude. Ma da dove è partito tutto? Air Mail ha fatto uscire tutti i dettagli lo scorso mese quando djAllie Teilz ha rotto il silenzio condividendo un vecchio stato di Facebook risalente al 2012 dove denunciava di essere stata traumatizzata.