Jared Leto “Ridatemi la mia testa mozzata”/ Pronta una ricompensa particolare

Hanno rubato la testa mozzata di Jared Leto. No, nessuno ha ucciso il poliedrico artista statunitense, ma ci riferiamo semplicemente alla testa che lo stesso sfoggiò lo scorso mese di maggio in occasione del Met Gala 2019. Il 47enne originario della Louisiana aveva sorpreso il pubblico, i fotografi e la stampa durante l’evento benefico che si tiene annualmente a New York, una raccolta fondi in favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Sfilando sul red carpet Leto si era presentato vestito con un lungo abito rosso, ma soprattutto, con una testa in mano. Un capo che era in tutto e per tutto la riproduzione del viso dello stesso attore, regista, modello e cantante e chi più ne ha più ne metta. Per quell’opera era sceso in campo niente di meno che la maison di moda Gucci, che in una precedente sfilata aveva appunto fatto clamore facendo sfilare in passerella le modelle con delle teste in mano.

JARED LETO “RIDATEMI LA MIA TESTA MOZZATA”

Tutto era nato da un’idea di Alessandro Michele, lo stilista romano nonché direttore creativo della casa d’alta moda di cui sopra. “Non ho proprio idea di dove sia finita la testa – ha raccontato Jared Leto in una recente intervista rilasciata al mensile GQ – e penso che qualcuno possa averla rubata. Se qualcuno la ritrova, dovrebbe portarla al più vicino store Gucci e riceverà in cambio un paio di scarpe da ginnastica sudicie“. Difficile capire se qualcuno accoglierà l’appello dell’attore, fatto sta che la testa mozzata di Gucci ha un valore non proprio da discount, visto che stando a quanto riferito da The Cut, quel capo mozzato è costato circa 11 mila dollari, al cambio, 10 mila euro. La testa mozzata è fatta in dimensioni reali e Leto aveva deciso di sfoggiarla sul red carpe del Met Gala 2019 visto che il tema della passerella era il “camp”, ovvero, tutto ciò che viene considerato kitsch, pacchiano ed esagerato.

