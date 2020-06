Jas Waters è morta a 39 anni/ Adddio di Jim Carrey alla sceneggiatrice di This Is Us

Pubblicità

La famosa sceneggiatrice americana Jas Waters è morta a soli 39 anni per cause che non sono state rese note dai media americane. Jas Waters era uno dei nomi più importanti delle serie tv americane e il suo nome era presente su alcuni dei telefilm più famosi degli ultimi anni come This Is Us. Ad annunciare la scomparsa della giovane sceneggiatrice è stata proprio la famiglia della serie This is us family che, attraverso un tweet, hanno dato la tragica notiza esprimendo il dolore di tutte le persone che avevano lavorato con lei: “L’intera famiglia di This is us è devastata dalla notizia della morte di Jas Waters. Nel tempo che abbiamo trascorso insieme a lei Jas ha lasciato un segno su noi tutti e sullo show. Era una narratrice brillante e una forza della natura. Inviamo le nostre più profonde condoglianze ai suoi cari. Era una di noi. RIP”.

JAS WATERS MORTA, JIM CARREY: “SONO PROFONDAMENTE DISPIACIUTO”

La notizia della morte di Jas Waters ha sconvolto il mondo dello spettacolo americano. Jas Waters, nel corso della sua carriera, aveva lavorato ad importanti serie tv come This Is Us, Kidding, Hardball, Save The Last Dance, Real World, Barbershop, ER. Il creatore di This is us Dan Fogelman, colpito dalla notizia, ha detto: “Jas aveva ancora molte storie da raccontare. Ha lasciato un segno indelebile sul nostro show e con il cuore sono vicino ai suoi cari“. Anche Jim Carrey che aveva avuto modo di lavorare con Jas Waters in Kidding, l’ha ricordata su Instagram con una foto scattata sul set scrivendo: “Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa dell’autrice di Kidding Jas Waters”.





