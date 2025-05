Jasmin Salvati è una delle nuove concorrenti de L’Isola dei famosi, la giovane modella si appresta a sbarcare in Honduras per vivere questa grande avventura nel programma. La ragazza non è nuova al gossip, visto che in passato ha avuto una relazione con Spadino, che abbiamo visto proprio in questa edizione dell’Isola dei famosi. Giovane di 23 anni, attualmente Jasmin Salvati sarebbe single e dunque anche pronta a rimettersi in gioco nel reality di Canale Cinque dal punto di vista sentimentale. Per Jasmin Salvati dunque L’Isola può rappresentare un punto di svolta non indifferente e su diversi fronti. Scavando nella sua vita, la ragazza ha raccontato riguardo al suo passato:

“Sono cresciuta nei locali. Amo fare il delirio e il devasto. Nella mia vita sono la leader di tutti i gruppi. Mi piace molto apparire ed essere l’ape regina della situazione. Sono poco sobria e faccio cose poche sobrie” ha ammesso. Dunque anche all’Isola dei famosi ci sarà sicuramente da divertirsi con questa new entry.

Jasmin Salvati e la precedente avventura in tv

In passato la ragazza e nuova concorrente dell’Isola dei famosi ha preso parte anche ad altri programmi, come Italian Shore, un’esperienza che aveva avuto modo di condividere con l’ormai ex fidanzato Spadino.

“Sono una persona molto rancorosa, voglio sempre avere l’ultima parola e con me non si può mai stare tranquilli“. Jasmin Salvati si mise in luce anche per via del suo carattere pungente e in quell’occasione non fece mistero del proprio carattere: “Sono una persona molto rancorosa, voglio sempre avere l’ultima parola e con me non si può mai stare tranquilli“. Un uragano è dunque pronto ad abbattersi sull’Isola dei famosi in queste settimane.

