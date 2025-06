Jasmin Salvati felice e innamorata: “Sono pazza del mio fidanzato…”

Jasmin Salvati si racconta all’Isola dei Famosi 2025, sciogliendo alcuni dubbi sulla sua situazione sentimentale. Se fino a qualche giorno fa non era del tutto chiaro se la naufraga fosse single o fidanzata, ora appare tutto più chiaro. Ebbene nella sua vita amorosa di Jasmin ci sarebbe un misterioso fidanzato di cui si dice follemente innamorata. Chiacchierando con Mario Adinolfi, la ragazza confida di vivere un momento magnifico dal punto di vista amoroso. Da qualche tempo a questa parte frequenta un ragazzo più giovane, con il quale ha intenzioni serissime per il futuro.

Non ha ancora conosciuto la sua famiglia, ma vorrebbe accelerare perché nei suoi piani c’è già il matrimonio. “Io sono quella parte sicura della coppia, sono follemente innamorata dalla prima volta che l’ho visto”, spiega Jasmin Salvati con gli occhi a cuore. “Mi deve sposare lui, con tanto di richiesta, in ginocchio. Vorrebbe sposarmi sul lago di Como, ma io vorrei sposarlo in un castello da principessa”, continua ancora la ragazza.

Jasmin Salvati, chi è il misterioso fidanzato? “Sogniamo il matrimonio e quattro figli”

Nella chiacchierata con Adinolfi, Jasmin non svela i dettagli del fidanzato, evidentemente vuole mantenere un certo riserbo prima di uscire del tutto allo scoperto. Una cosa però è certa: con lui vorrebbe avere dei figli. “Per il matrimonio voglio la proposta scenografica, magari tra due o tre anni. Abbiamo già fatto le prove con l’intelligenza artificiale, con quattro figli: due maschi e due femmine”, racconta entusiasta la naufraga.

Oltre a fantasticare su una famiglia numerosa con il fidanzato, Jasmin Salvati pensa anche ai nomi che darebbe ai piccoli. “Mia figlia voglio chiamarla Radja. Il cognome non posso dirlo, ma lo dirò dopo. Per il maschio mi piace Valerio…”, rivela felice e innamorata la giovane concorrente dell’Isola dei famosi.

