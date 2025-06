La lite era nell’aria tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese, ed è scoppiata proprio nelle ultime ore all’Isola dei Famosi 2025. A far scoccare la scintilla è stato l’uso della stuoia di Jasmin, a suo dire, senza neppure che glielo chiedessero. Cosa che Teresanna ha cercato di negare, dicendo di aver fatto uso di quella di Jay Lillo, da lui concessagli, ma Jasmin ha continuato sulla sua strada, accusando le due ragazze di impossessarsi di ogni cosa come se fosse loro proprietà.

Le urla e le accuse di Jasmin hanno scatenato anche Chiara Balistreri, che non ha fatto mistero di trovare scorretto il comportamento della nuova naufraga: “Lei è partita con il suo pensiero, a mio avviso non è un modo bello di integrarsi in un gruppo già formato. A me personalmente non piace, fine.” ha dichiarato alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025.

La lite tra le due si è però accesa poco dopo, quando Jasmin ha inveito contro Chiara, tirando in ballo anche il suo passato: “Stai qua per visibilità come hai fatto tutte le altre cose per visibilità. Quindi stai buona!”, l’ha accusata Jasmin. Il riferimento, carpito anche dagli altri naufraghi, è alle violenze che Chiara ha subito dal suo ex fidanzato e delle quali ha parlato pubblicamente, cosa peraltro dimostrata dal fatto che Jasmin ha poi continuato dicendole: “Tutti hanno le proprie storie tesoro! E di certo non tutti si espongono per visibilità, non ti preoccupare, che se mi esponessi io per visibilità sulla mia storia, hai voglia a te! Grande donna dillo a qualcun altro poi, che ti insegno!” Parole, queste, che Jay Lillo e Mirko Frezza hanno condannato, definendole una brutta uscita, e che chiara ha così commentato: “Questa è la cattiveria che possono avere certe donne e non si parla qua di una spazzola!”

