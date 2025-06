Arriva il verdetto del televoto a L’Isola dei Famosi 2025. Le tre concorrenti in nomination sono state Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese ma ad abbandonare il reality è stata Jasmin. Il motivo risiede nel fatto che nell’ultima settimana è successo un evento spiacevole, ovvero parole sbagliate che hanno colpito nel vivo la vita di Chiara Balistreri, che in passato ha subito violenza domestica dal suo ex fidanzato.

Jasmin, infatti, aveva litigato con lei dicendo che fosse all’Isola cavalcando l’onda di quello che è successo per la popolarità in trasmissione. Il pubblico, però, non ha perdonato Jasmin Salvati decidendo che tra le tre concorrenti sarebbe stata proprio lei ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2025. Nelle dichiarazioni prima dell’eliminazione, la ragazza ha dichiarato di essere consapevole di aver sbagliato: “Me lo merito, non ho nulla da dire contro chi ha deciso di nominarmi“.

Jasmin Salvati eliminata dall’Isola, commento a caldo: “Ho recuperato con la persona che ho offeso…“

Alla sesta puntata de L’Isola dei Famosi 2025, Jasmin Salvati è stata eliminata. Non ha ricevuto il perdono dei telespettatori di Canale 5 rimasti indignati dopo le parole contro Chiara e il suo passato. C’è da dire, però, che la concorrente si è pentita di quello che ha detto. Ecco il suo commento dopo l’eliminazione: “Ho recuperato con la persona che ho offeso in quel momento ed è stato anche il motivo per cui ero in nomination. Ho creato un rapporto con tutti i naufraghi, sono contenta di questa esperienza e di aver imparato tante cose“.