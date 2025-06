Jasmin Salvati in nomination all’Isola dei Famosi 2025: rischio eliminazione

Jasmin Salvati è la prossima concorrente eliminata dell’Isola dei Famosi 2025? Il quesito accende i fan del reality condotto da Veronica Gentili, con la bella naufraga che rischia grosso nella nomination con Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Secondo quanto suggerisce un sondaggio di Forumfree sarebbe proprio Jasmine la concorrente a maggior rischio eliminazione. Non ci stupiamo affatto, considerando che in queste settimane Jasmin Salvati è stata protagonista di alcuni episodi alquanto chiacchierati e polemici.

In primis c’è stata la pesante lite con Chiara Balistreri, scaturita per motivi futili ma che ha dato vita ad uno scontro velenosissimo e dai contorni piuttosto pepati. “Sei qua per visibilità, come hai fatto tutte le altre cose”, aveva tuonato decisa la Salvati. “Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità”, le parole ficcanti di Jasmin contro Chiara

Jasmin Salvati, la pesante lite con Chiara Balestrieri le ha fatto perdere punti?

Uno scontro che ha finito per coinvolgere il Codacons, dal momento che nel 2022 Chiara Balestrieri denunciò l’ex fidanzato per violenza domestica. Proprio durante la sua presentazione come concorrente dell’Isola disse di voler partecipare per dimostrare che è possibile rifarsi una vita, anche dopo aver subito delle violenze. Il Codacons, pertanto, ha ritenuto aggressivo e inapportiato il comportamento di Jasmine, che lederebbe “la dignità delle donne, alimentando stereotipi pericolosi e contribuendo a perpetuare la cultura della violenza e della discriminazione di genere”.

Ecco perché ne è stato chiesto l’allontanamento e perché oggi, almeno in parte, Jasmin Salvati rischia l’eliminazione. La palla passa al pubblico dell’Isola dei famosi 2025, per decidere se far terminare anzitempo l’avventura della naufraga in Honduras o se permetterle di continuare ad inseguire il traguardo della finale. La lite con Chiara sembra aver inciso anche nel gradimento del pubblico a casa, ma il verdetto è ancora tutto da scrivere. Chi sarà eliminato?