La nuova diretta dell‘Isola dei Famosi 2025 ha avuto inizio con l’argomento più scottante della settimana: la lite tra Chiara Balistreri e Jasmin Salvati e le forti dichiarazioni fatte da questa seconda. Veronica Gentili apre la discussione chiedendo a Chiara come ha affrontato le accuse della rivale e cosa ne pensa, domanda alla quale la naufraga replica: “Io ero molto contenta che entrassero i ragazzi nel gruppo. C’è chi si è adattato perfettamente, l’unica che ha trovato difficoltà è stata Jasmin. Se te ne esci con cose così cattive metto in dubbio che io fossi la sua preferita.”

Ha quindi lanciato non solo un messaggio importante, ma anche una stoccata non da poco a Jasmin: “Il suo è il commento medio della persona che non capisce cosa faccio. Quello che faccio potrebbe aiutare anche lei. Non credo di campare di vittimismo. Io non vengo dai programmi che ha fatto lei dove veramente si crea la visibilità di cui ha parlato.”

Dopo le sfuriate avute in settimana, Jasmin Salvati fa un forte passo indietro, arrivando ad ammettere di aver sbagliato: “Ci ho pensato. Diciamo che sono indisposta, ero molto nervosa e ho sbagliato totalmente e me ne sono resa conto. Me ne prendo le colpe, non mi sono scusata direttamente con Chiara perché sono orgogliosa.” Scuse che arrivano per Balistreri pochi minuti dopo, quando, invitata da Veronica Gentili e, ancor più, da una furiosa Simona Ventura, la naufraga arriva a farle pubblicamente.